Gonzalo Barquilla 07 MAY 2026 - 18:07h.

Núria González ha renunciado esta semana a la representación judicial de Rosa Peral, condenada por el crimen de la Guardia Urbana

Albert López, condenado por el crimen de la Guardia Urbana junto a Rosa Peral, ya disfrutó en septiembre de una salida de prisión

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Núria González, la hasta ahora abogada de Rosa Peral, condenada por matar a su novio Pedro Rodríguez junto a su amante, Albert López, ha renunciado esta semana a su representación judicial en todos los procesos.

La letrada presentó su renuncia el pasado lunes 4 de mayo con un comunicado al que ha tenido acceso la web de 'Informativos Telecinco'. "Yo, D. Núria González López, letrada colegiada del Ilustre colegio de la Abogacía de Barcelona, les comunico que a partir de la presente fecha, presento la renuncia oficial de todos los procesos judiciales en los que defiendo a la Sra. Rosa María Peral Viñuela y dejo de ostentar su representación procesal", arranca el texto.

"Con el convencimiento de que finalmente encontrará la justicia que toda ciudadana merece y con el deseo de que que tenga una vida feliz en el futuro más inmediato posible, hasta aquí llega nuestra colaboración judicial. Reciban un cordial saludo", concluye el documento.

Los procesos que Rosa Peral tiene abiertos

Rosa Peral, condenada a 25 años de cárcel por el denominado Crimen de la Guardia Urbana, fue trasladada la semana pasada del Centre Penitenciari Mas d’Enric, situado en El Catllar (Tarragona), al Centre Penitenciari Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

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Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantiene abierto un procedimiento por una presunta vulneración de derechos fundamentales, tras admitir un recurso contencioso-administrativo presentado por Peral contra la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat. La reclusa denuncia que se le negó el acceso al acta en la que, según sostiene, Albert López habría admitido ser el “autor material” del crimen. En este contexto, la Sala Contenciosa Administrativa acordó abrir una pieza separada para tramitar la medida cautelarísima solicitada, consistente en conservar el acta de la Junta de Tratamiento del Centre Penitenciari Quatre Camins (Barcelona).

Además, Rosa Peral tiene pendiente otro proceso judicial en un juzgado de Tarragona, donde está acusada de un delito de alzamiento de bienes por haber transferido presuntamente sus propiedades a nombre de su padre con el objetivo de evitar el pago de la indemnización a la familia de Pedro Rodríguez. El juicio por este caso está previsto para junio de 2027 y el progenitor ha sido absuelto recientemente. A ello se añade otro procedimiento abierto también en Tarragona, en el que se la investiga por supuestamente haber instigado a una interna para agredir a una funcionaria de la prisión de Mas d’Enric el año pasado.

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Asimismo, el Juzgado de Primera Instancia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) todavía debe pronunciarse sobre la demanda presentada por Peral contra la productora de la serie 'El cuerpo en llamas', Arcadia Motion Pictures, y la plataforma Netflix. La exagente considera que la ficción vulnera su derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad, así como los de su hija menor de edad, quien también aparece representada en la serie. Después de que el juzgado archivara la parte de la demanda relativa a la menor -por la que inicialmente reclamaba 30 millones de euros-, Peral mantiene su petición de una indemnización de tres millones de euros para ella misma.