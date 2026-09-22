El menor que viajó en los bajos del autobús quería llegar a un centro de menores de Algeciras

Un menor marroquí cruza el Estrecho bajo el autobús del Real Valladolid desde Ceuta

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El menor que cruzó el Estrecho en los bajos del autobús del equipo de fútbol de Valladolid estuvo 100 kilómetros escondido en el vehículo hasta que los futbolistas escucharon gritos de auxilio. Tras parar en una gasolinera y sacarlo de ahí abajo, trasladaron al joven de menos de 17 años al Hospital de Jerez de la Frontera.

Los médicos le realizaron varias pruebas médicas como, por ejemplo, una radiografía de la columna vertebral que podría estar dañada por el viaje. Los especialistas le dieron el alta y pasaron el asunto a manos de la Fiscalía de Menores.

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"Este chico cayó de debajo del autobús o intentaba salir, pero realmente yo creo que cae porque estaba muy desorientado. Yo me imagino la situación de bajarme de donde me había subido y encontrarme rodeado de un equipo de fútbol me sonaría raro", explica Jorge Santiago, vicepresidente corporativo del Real Valladolid.

"Se juega la vida por tener la posibilidad de un futuro mejor", destaca Jorge Santiago

El menor se subió en Ceuta al autobús del equipo que se disputaba en Ceuta un partido de La Liga. Su objetivo era llegar a un centro de menores de Algeciras. "Se juega la vida por tener la posibilidad de un futuro mejor. Vamos a pensar que en este caso ha salido todo "bien" pero podría haber sido peor", advierte Santiago.

Este método de transporte es bastante común entre los migrantes pero que entraña numerosos peligros para la salud y la circulación vial. Un riesgo que muchos están dispuestos a correr para encontrar un futuro mejor.