Varias unidades de la Policía Nacional tuvieron que intervenir en plena madrugada
Detenido un migrante de El Trampolín por agredir sexualmente a una menor de 17 años que entró a Ceuta en julio
CeutaNueva noche de tensión con altercados y episodios violentos en Ceuta. Varias unidades de la Policía Nacional tuvieron que intervenir la pasada madrugada para controlar la situación en el asentamiento de Loma Colmenar tras producirse un motín; un incidente que, además, ocurría solo unas horas después de que una mujer fuese apuñalada por otra en el campamento instalado a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Con el ambiente marcado por una creciente y evidente crispación que sigue poniendo a prueba la paciencia de los ceutíes, el traslado de 1.700 migrantes al campamento del puerto este fin de semana apenas alivia la presión en las calles y en las playas.
El motín en Loma Colmenar
En Loma Colmenar, donde la saturación del área y la colocación de un pabellón para menores ha dado lugar a más situaciones de tensión, anoche la Policía Nacional hubo de desplegarse en las inmediaciones para evitar que la situación escalase.
En el lugar, y dado que se trata de uno de los asentamientos incluidos en el real decreto aprobado por el Gobierno central y el de la ciudad autónoma, conviven cientos de migrantes, instalados en ese recinto levantado de forma urgente, y en el que la saturación y la situación general llevó a un motín que tuvo que ser frenado por las autoridades.
Apuñalamiento a las puertas del CETI
A solo unos kilómetros, instantes antes tuvo lugar un apuñalamiento frente a las puertas del CETI, en el entorno de la Hípica, donde también se aglutinan múltiples personas.
En ese caso, un enfrentamiento entre dos mujeres terminó con una de ellas apuñalando a la otra, que pernoctaba fuera del CETI, en las tiendas de campaña instaladas fuera, en los exteriores de la Hípica, desde hace semanas.