La abogada de Maricarmen denuncia que la propiedad rechazó razones humanitarias, la oferta de una donante y conceder unos días para abandonar la vivienda antes del desahucio

Reacciones políticas al desahucio de Maricarmen en Madrid: de las críticas al dispositivo policial a las promesas del Gobierno en el Congreso

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MadridMañana de auténtica tensión y tristeza en el centro de Madrid. La comisión judicial ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, la vecina del distrito de Retiro que residía desde hace 70 años en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde se han congregado en las últimas horas cientos de personas para arropar a esta mujer de 87 años. Un piso en una de las zonas más cotizadas de Madrid, al lado del Parque de El Retiro, y con un precio medio de alquiler de entre 2.000 y 3.000 euros. Urbagestión llevaba años detrás de la casa de Maricarmen, como informa Juan Tejón, reportero de 'Informativos Telecinco'.

"El objetivo de este fondo buitre era echar a Maricarmen de su casa porque a última hora hemos sabido que había un donante que quería pagar esos 1.600 euros de renta que pedían. El Gobierno, incluso, pidió comprar la vivienda de Maricarmen y no han querido negociar. Finalmente, la Policía ha entrado con suma violencia en esta vivienda utilizando picos, botes de gas y usando mucha violencia han conseguido echar a los activistas en una mañana de mucha tensión donde hemos visto mucha tristeza y mucha rabia entre los vecinos de estas calles. Finalmente, nadie sabe dónde va a pasar el resto de sus días Maricarmen", informa el reportero desde el edificio donde ha sido desahuciada la anciana.

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Piden humanidad con esta anciana de 88 años

A última hora del martes 22 de septiembre e 'in extremis', una escritora anónima se ofrecía a pagar el alquiler de Maricarmen, durante el resto de su vida. El fondo buitre que había adquirido el piso donde vivía la anciana le pedía 1.650 euros de alquiler, 300 eurosmás que la pensión que recibía la inquilina.

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La oferta era rechazada por Urbagestión Desarrollo e Inversión Sociedad Limitada, los propietarios del inmueble desde 2020. Este fondo buitre no es la primera vez que adquieren edificios para vaciarlos con celeridad. Además, se ha podido conocer que le grupo se enfrenta a problemas legales por otros casos. Sin embargo, en el caso del desahucio de Maricarmen les ampara la ley.

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El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. Su padre firmó en 1956 el contrato de arrendamiento del domicilio. Tras su fallecimiento, el contrato se subrogó primero en su esposa y posteriormente en su hija. Maricarmen mantuvo durante cerca de dos décadas las condiciones de ese contrato de renta antigua, con una mensualidad actualizada cada año conforme al IPC y otros gastos, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

La denuncia del Sindicato de Inquilinas

La mujer, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, obtuvo una sentencia favorable en primera instancia, aunque el Tribunal Supremo terminó fallando a favor del inversor. Este era su cuarto intento de desahucio desde que la propiedad del edificio pasó en 2018 a Urbagestión, empresa que, según denuncian los colectivos que apoyan a Maricarmen, trató de incrementar su alquiler un 275%.

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El Sindicato de Inquilinas asegura haber trasladado distintas propuestas a las administraciones para resolver el conflicto. Sin embargo, sostiene que ninguna institución ofreció una alternativa que permitiera a Maricarmen permanecer en su casa.

Los que apoyan la causa de Maricarmen lo saben. Por eso, perdido el caso en los tribuales optan por la desobediencia y reclaman a los agentes y a las autoridades encargadas de ejecutar el desahucio que tengan humanidad con una anciana de 88 años.

Maricarmen nunca ha dejado de pagar la renta, informa su abogada

Por su parte, la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha explicado ante los medios de comunicación que han estado alrededor de una hora negociando con al comisión judicial y la propiedad pero que se han "negado a suspender por ninguno de los motivos alegados".

"Hay un escrito en el juzgado pendiente de resolver. Han dicho que les da exactamente lo mismo. Hemos alegado razones humanitarias y también les da exactamente lo mismo", ha trasladado la abogada, quien ha indicado que también se les trasladó infructuosamente la oferta de una persona anónima de hacer frente al alquiler.

Asimismo, ha indicado que tampoco ha causado efecto sobre la comisión judicial que las administraciones públicas "se están coordinando para poder ofrecer una alternativa habitacional", a pesar de que se ha "acreditado documentalmente".

También han solicitado, sin respuesta positiva, que Maricarmen tuviera un mes o 15 días para sacar sus cosas y encontrar una alternativa. "Ni siquiera quieren dejarle un tiempo mínimo de una hora, ni de dos, ni de nada, para sacar sus pertenencias, que saque sus cosas más personales y que se lo mandará a la dirección que ella indique, que de momento no puede indicar ninguna porque no tiene dónde ir", ha proseguido al abogada. Duro ha insistido en que Maricarmen "nunca ha dejado de pagar la renta" y que a la propiedad se le está ofreciendo acuerdos "de todo tipo desde hace meses y que nunca" han querido hablar con la representación legal.