Consideran que la ausencia de signos de disparos hace sospechar que el animal podría haber sido envenenado

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El Grupo Lobo Asturias ha reclamado al Gobierno del Principado que facilite los resultados de la necropsia realizada al lobo que ha aparecido muerto este martes en Castropol, al considerar que la ausencia de signos de disparos hace sospechar que el animal podría haber sido envenenado.

La organización ha señalado que en Asturias se producen "de manera recurrente y desde hace décadas" episodios de envenenamiento de lobos y otros animales y ha vuelto a alertar sobre el uso de estricnina en el medio natural.

Según ha indicado el colectivo, la estricnina está ilegalizada en España desde 1983 y prohibida en la Unión Europea desde septiembre de 2006, por lo que considera que su presencia en el monte debería motivar una investigación por parte de las fuerzas de seguridad y de la Fiscalía.

El uso de venenos afecta a especies protegidas

El Grupo Lobo Asturias ha denunciado además que el uso de venenos afecta a especies protegidas y tiene consecuencias para el conjunto de la cadena trófica, al tratarse de un método no selectivo que puede afectar a especies depredadoras, carroñeras y omnívoras, así como a animales domésticos.

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La organización ha cuestionado asimismo la actuación de la Administración autonómica en la persecución de estos hechos y ha sostenido que, pese a los episodios de envenenamiento conocidos en los últimos años, han sido "muy pocos" los casos que han llegado a los tribunales.

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El colectivo ha recordado que desde 1995 el uso de venenos para el "control de alimañas" está tipificado como delito en el artículo 336 del Código Penal, con penas de entre seis meses y dos años de prisión.

Amenaza para la fauna salvaje

Asimismo, ha advertido de que el uso de cebos envenenados constituye una amenaza para la fauna salvaje, debido a su carácter indiscriminado y a sus efectos sobre los ecosistemas. Según ha explicado, la intoxicación puede provocar una muerte "lenta y dolorosa" por sofocación y parálisis muscular.

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El Grupo Lobo Asturias ha señalado finalmente que los casos detectados podrían representar solo una parte de los envenenamientos que se producen, debido a la dificultad para localizar cadáveres en zonas de difícil acceso y a otros factores que, a su juicio, dificultan conocer la dimensión real del problema.