Las mafias aprovechan la situación en Ceuta para hacer negocio con la desesperación de la gente

Así intercepta la Guardia Civil las lanchas de migrantes que tratan de llegar a la Península desde Ceuta: "Se las entregan a cambio de dinero"

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CeutaA punto de cumplirse dos meses desde la entrada masiva en Ceuta, miles de migrantes siguen deambulando por las calles de la ciudad autónoma. Mientras, las mafias, conscientes de ello, aprovechan para hacer negocio con la desesperación de la gente, organizando, entre otros, traslados de éstos a la Península; algo que las autoridades vigilan por tierra mar y aire.

En imágenes exclusivas de nuestra compañera Malena Guerra y su equipo para Informativos Telecinco, hemos podido ver precisamente una de las últimas intervenciones de la Guardia Civil en el Estrecho, donde lograron interceptar la operación de una de estas mafias.

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Helicópteros con cámara de visión nocturna para interceptar las mafias con migrantes en Ceuta

Concretamente, tal como puede apreciarse en el vídeo, durante esa intervención los agentes de la Benemérita consiguieron interceptar una de las embarcaciones que operaban al amparo de la oscuridad de la noche para trasladar migrantes desde la ciudad autónoma.

Gracias a un helicóptero y cámaras de visión nocturna, controlan los movimientos y vigilan los movimientos marítimos. En la ocasión registrada en exclusiva para Informativos Telecinco, los efectivos de la Guardia Civil lograron evitar que nadie cayese al agua y todos los migrantes fueron devueltos a Ceuta.