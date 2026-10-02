Maricarmen sigue sin poder volver a su casa: “Su estado de salud delicado no mejora”

Pelayo Ortiz 02 OCT 2026 - 16:03h.

La mujer lleva ya 10 días hospitalizada desde que fue desahuciada de su casa, a la que podrá volver cuando se recupere

El gesto de Miriam Nogueras al dar su voto negativo al primer decreto de vivienda

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Maricarmen, la anciana de 87 años desahuciada de su vivienda del barrio madrileño de El Retiro, se ha convertido en el icono y en el detonante de la protesta contra la crisis de la vivienda. Esta anciana que da nombre a los decretos continúa ingresada en el hospital porque su estado de salud empeora.

Son ya 10 los días que lleva la mujer en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ingresó el mismo día en el que fue desahuciada del piso en el que ha vivido durante 70 años. De su casa salió en camilla, una imagen que dio la vuelta al mundo y la convirtió en icono de la lucha en la calle contra los que creen que la vivienda es un negocio.

A sus 87 años ha estado enviando vídeos desde la habitación, animando a los manifestantes a acampar en Sol y también apoyando el sí a los decretos. Está muy atenta a todo lo que sucede en el Congreso. De momento le queda esperar para volver a su casa, que será cuando mejore su delicado estado de salud.