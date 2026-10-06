Alberto Rosa 06 OCT 2026 - 19:13h.

Los acampados se han organizado para limitar los daños ante la lluvia que ha provocado el caos en el campamento

El PNV votará de nuevo a favor del primer decreto de vivienda y rechazará el segundo en la Diputación Permanente del Congreso

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Los acampados en la Puerta del Sol de Madrid han tenido que achicar agua con cubos por las fuertes lluvias caídas en la capital a primera hora de la tarde de este martes en que el Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda que los manifestantes consideran insuficientes.

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede ver como el peso del agua acaba cediendo las lonas que protegen las tiendas. Los acampados utilizan cubos para achicar agua en las distintas ‘calles’ y ‘plazas’ del campamento.

Ha sido pasadas las 15:00 horas cuando una enorme tromba de agua sorprendió a los acampados, creando una multitud de riachuelos en el exterior de sus tiendas. Los acampados se han organizado para limitar los daños.

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Han estado achicando agua hasta restaurar la nueva normalidad en la céntrica plaza madrileña donde ya se cumplen 11 días de acampada en protesta por la vivienda.

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Darío Cortbaitarte, portavoz del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, ha explicado cómo están organizándose ante la lluvia. “El agua no preocupa, la gente está muy bien organizada y muy convencida de lo que está luchando”, ha señalado a Europa Press.