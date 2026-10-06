El PNV cree que el segundo decreto sobre vivienda supone "un ataque al pequeño propietario"

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El PNV, cuya posición es decisiva para sacar adelante estos proyectos, votará de nuevo en la Diputación Permanente del Congreso a favor del primero de los decretos aprobados por el Gobierno para proteger tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios de viviendas, y volverá a rechazar el segundo de los decretos, que establece la prórroga indefinida de los contratos.

Estas medidas son "un parche"

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado este martes en una comparecencia ante los medios de comunicación que estas medidas son "un parche" que no soluciona el problema de la vivienda.

Por ello, en el futuro serán necesarias "medidas integrales, no solo para proteger a los que están, sino también a los que vendrán mañana", porque "no hay suficiente vivienda y se necesita construir más".

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Vaquero ha justificado por "coherencia" y "responsabilidad" la decisión de mantener la misma posición que en el Pleno del Congreso, con su apoyo al decreto-ley de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y su rechazo al decreto-ley que apunta a la renovación automática de los contratos.

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El PNV ha valorado que el texto del primer decreto introduce algunas modificaciones propuestas por los jeltzales al Ministerio de Vivienda.

El Grupo Vasco señaló la pasada semana que el texto tenía "importantes carencias" técnicas, por lo que ha trabajado para que el Gobierno mejore la redacción de la norma y queden garantizadas las dos "cuestiones fundamentales" que defiende el PNV: "la protección de las personas vulnerables y la defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica", según ha destacado la portavoz.

En este sentido, el PNV considera necesaria una "visión integral para que lo que se decide sea efectivo. No sólo para proteger a los que hoy están, sino también a los que quieran acceder en el futuro".

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Ha recordado que en el País Vasco los pequeños propietarios aportan el 81 % de las viviendas de alquiler, mientras las instituciones públicas suman el 16 %, que es el doble que en el conjunto del Estado pero "aún insuficiente", y no llega al 3 % lo que representan los fondos buitre.

"Ataque al pequeño propietario"

Vaquero ha afirmado que el decreto limitará más la compra por parte de los fondos buitre (por debajo del 70 % del precio del mercado), con lo que se reforzará la protección a los inquilinos vulnerables.

También ha valorado que se regule el alquiler de temporada, "la gran fuga de vivienda habitual" y ha señalado que "los que aprobaron la ley (de vivienda) en 2023 dejaron la puerta abierta al fraude de ley".

"En Euskadi han bajado las fianzas de alquiler habitual en un casi un 28 % y se han incrementado en más del 52 % las de alquiler temporal", ha explicado.

Sobre el decreto ley por el que se adoptan medidas para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, como la renovación automática de los contratos, Vaquero ha indicado que el Grupo Vasco mantiene su rechazo porque supone "un ataque al pequeño propietario y sería contraproducente para el objetivo que dice buscar".

Además, según el PNV, esta propuesta retraería la oferta de la vivienda de alquiler en el mercado y, por tanto, sería "perjudicial" para los ciudadanos.