Europa Press Redacción Andalucía 08 OCT 2026 - 17:46h.

Teresa pagará un alquiler al ayuntamiento de Málaga de 90 euros mensuales por su vivienda de dos dormitorios

El impacto de los desahucios en la salud: ansiedad, depresión y un mayor riesgo de mortalidad

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Teresa Tirado, la vecina malagueña desahuciada y que está enferma, ha resultado adjudicataria de una vivienda de segunda ocupación de dos dormitorios en régimen de alquiler a través del cupo de familias en riesgo de exclusión 'FRES'. El precio del alquiler mensual es aproximadamente de 90 euros.

En concreto, la vivienda ha sido recuperada este jueves tras la salida voluntaria de la persona que la ocupaba de forma irregular, según han señalado desde el Consistorio.

Por último, desde el Ayuntamiento han indicado que con Teresa Tirado ya son 45 personas mayores las adjudicatarias durante el año 2026 de una vivienda de segunda ocupación en alquiler.

Cabe recordar que Teresa Tirado en una intervención durante el pleno de septiembre explicó que fue desahuciada y que ahora "necesito pagar una casa y estar en una casa". "Por la noche tengo que ponerme oxígeno, necesito una casa; tengan humanidad con las malagueñas que estamos en la calle", afirmó.