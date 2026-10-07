Suspenden hasta 2030 el desahucio de una mujer y sus tres hijos en Alicante

La mujer y sus tres hijos de 8, 15 y 17 años podrán seguir en su vivienda hasta el 31 de diciembre de 2030

El BOE publica los decretos de Vivienda: cuándo entran en vigor, modificaciones y medidas destinadas a facilitar el alquiler y la compra asequible

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El desahucio de una mujer y sus tres hijos menores, de 8, 15 y 17 años, de su vivienda en la calle Ágata de la ciudad de Alicante, que estaba previsto para este jueves a las 08.00 horas, ha sido suspendido hasta el 31 de diciembre de 2030.

Vivienda vinculada al fondo Cerberus

Así lo ha informado este miércoles el Sindicat de Vivenda Carolines, que ha asegurado que la decisión se debe a la "entrada en vigor" del nuevo decreto de vivienda "por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible".

Según esta entidad, la vivienda, donde esta familia reside desde 2014, "estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell" y, posteriormente, "el activo habría pasado a Promontoria, vinculada al fondo Cerberus, y el contrato no habría sido renovado".

Tras ello, indicó, "se inició el procedimiento de desahucio mientras la vivienda continuaba habitada". "El caso adquiere especial relevancia por la actividad inmobiliaria que se desarrolla en torno a la vivienda y a la zona", señaló.

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Y apuntó: "VR Property Alicante, vinculada comercialmente a VR Casas, mantiene publicado un anuncio de una vivienda de cuarta planta en la calle Ágata que presenta como una 'great bargain opportunity', por 88.000 euros".

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"La inmobiliaria ofrece además dos noches de hotel gratuitas a potenciales compradores que visiten propiedades con la agencia. En esta misma calle se encuentra otra propiedad de VR Casas anunciada como una 'excelente oportunidad para inversores'", añadió el Sindicat de Vivenda Carolines.