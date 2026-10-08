Claudia Barraso 08 OCT 2026 - 18:37h.

TVBoy ha querido rendir un emotivo homenaje a la fallecida pintando en Barcelona un mural para que todos la recuerden

Maricarmen murió horas antes de firmar el contrato para regresar a su casa: se despidió de sus seres queridos antes de ser sedada

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Un día después de que la muerte de Maricamen consternase a toda la población, cientos de homenajes en su memoria recorren las calles de las principales ciudades en las que la fallecida tuvo voz a través de miles de personas concentrándose y manifestándose.

Este pasado miércoles por la noche, el Sindicato de Inquilinas comunicaba el triste fallecimiento de la mujer que, a sus 87 años, se ha convertido en símbolo de la lucha para solucionar la crisis de la vivienda. En su honor, el grafitero ‘TVBoy’, ha pintado un mural donde aparece Maricarmen, con alas y vestida de ángel sentada y enseñando la llave dorada que lleva en su mano.

“Maricarmen para siempre”, así ha decidido llamar a este bonito mural que recordarán todos aquellos que hayan podido saber el significado de su nombre. El 23 de septiembre empezó la incansable lucha de la mujer para evitar su desahucio y con ella la de cientos de personas que se interpusieron a las autoridades, sentados frente a su portal, para conseguir lo inevitable.

Otros de los homenajes por Maricarmen

Maricarmen fue desahuciada. Salió en una camilla y rápido la metieron en una ambulancia para llevarla al Hospital Gregorio Marañón, donde ha estado ingresada durante dos semanas debido a que su estado de salud era muy débil tras todo el estrés que la mujer tuvo que soportar los días previos a su desahucio.

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Con lágrimas en los ojos, muchas personas comenzaron a dar aplausos y a guardar minutos de silencio en la Plaza de Sol, donde la han recordado desde el minuto uno y desde hicieron posible que el acuerdo con la empresa de la casa de Maricarmen se hiciese posible. La mujer podría haber vuelto a su casa situada en el barrio madrileño del Retiro, pero la presión ha sido demasiada y el cuerpo de Maricarmen no ha aguantado.

El Sindicato de Inquilinas ha convocado un minuto de silencio mañana para honrar su memoria y esta tarde tendrá lugar una marcha que comenzará desde Sol a las 20:00. Como este, muchos otros se han producido en Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada y Valencia, donde muchas personas no han querido dejar pasar la oportunidad de colocar una flor, una vela o una pancarta con su eterno nombre.