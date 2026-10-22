El Real Madrid exigió su dimisión inmediata en un comunicado de su web

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El Consejo Superior de Deportes ha realizado una petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte para aclarar si se consideran infracción grave las manifestaciones contra el Real Madrid del presidente de LaLiga y videpresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Javier Tebas.

Tras la publicación de Tebas de un post en 'X' en el que comparaba los métodos de comunicación del conjunto madridista con los "mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi" el pasado 16 de octubre, el Real Madrid exigió su su "dimisión inmediata".

En un comunicado de su web oficial el equipo de fútbol afirmó que sus conductas suponen una "falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales" y que le descalificaban "para continuar desempeñando los cargos que ocupa".

El TAD decidirá si hay infracción

Ante esta situación, el Consejo Superior de Deportes ha anunciado en un comunicado de su página web que ha elevado una petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte: "Actuando de oficio y en el ejercicio de sus competencias, el CSD ha solicitado al TAD, un órgano colegiado que es independiente en sus actuaciones, que aprecie si en esa manifestación existen indicios o no de una posible vulneración del artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte, que considera infracciones graves 'los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos".

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En esa petición, el Consejo alude a la doctrina del Tribunal que, "en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la dignidad y el decoro deportivos se relacionan con la existencia de un marco de convivencia civilizada en el deporte, cuya viabilidad requiere respeto recíproco entre quienes desempeñan funciones relevantes en dicha actividad".

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"El CSD considera que desde el ámbito de las instituciones deportivas es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio", sentenció el organismo presidido por el filósofo José Manuel Rodríguez Uribes.