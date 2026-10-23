Carlos Plá Valencia, 23 OCT 2026 - 12:47h.

En función de la gravedad estas conductas pueden constituir delitos contra la integridad moral o injurias graves, entre otros, así como responsabilidades civiles

Un psicólogo advierte sobre las cuentas curis virales: "Pueden generar ciberacoso entre alumnos o agresión si tratan de profesores"

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La Policía Nacional alerta sobre la utilización de cuentas en redes sociales, conocidas como “curis”, para difundir publicaciones que ridiculizan o humillan a alumnado y profesorado. Esta práctica, presente en algunas redes sociales, puede afectar al bienestar de las personas señaladas y a la convivencia en los centros docentes.

Estos perfiles suelen incorporar el nombre, las siglas o imágenes de un instituto o colegio y comparten memes, dibujos o vídeos sobre situaciones cotidianas en las aulas. Parte de este contenido tiene un carácter humorístico y respetuoso, no obstante la advertencia policial se centra en las publicaciones que se utilizan para atacar, humillar o vejar a personas concretas.

Las burlas sobre el aspecto físico, la difusión de rumores o los montajes vejatorios pueden exponer a la persona afectada ante su entorno escolar. Este tipo de contenido, aunque se utilice una caricatura, un apodo o una referencia a una clase, puede permitir que sus compañeros la reconozcan aunque no aparezcan su fotografía o su nombre completo.

En función de su gravedad y de las circunstancias de cada caso, estas conductas pueden constituir delitos contra la integridad moral o injurias graves, entre otros, así como responsabilidades civiles. El uso de dibujos o la presentación de una publicación como una broma no impiden que se valore su contenido y el daño causado aunque se realice desde un perfil anónimo.

Solo reenviar la publicación para denunciar los hechos

En el caso de haber sido víctima de este tipo de humillaciones se recomienda guardar capturas de pantalla de las publicaciones y comentarios relevantes, procurando que se aprecie el contenido, la fecha y el perfil desde el que se difunden. También es conveniente conservar el nombre de usuario y los enlaces a la cuenta y a las publicaciones, evitando reenviar ese material más allá de lo necesario para comunicar los hechos o aportar las pruebas.

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Una vez conservada la información, se deben reportar las publicaciones a través de las herramientas de la plataforma y bloquear a quienes estén hostigando a la persona afectada. Los menores deben comunicar lo ocurrido a un adulto de confianza y al centro educativo, y las personas afectadas y sus familias pueden acudir a la Policía Nacional para denunciar los hechos.