Alba Martín 22 OCT 2026 - 16:40h.

El reino de los influencers no son solo de jóvenes: personas mayores arrasan con millones de seguidores.

Un 'agroinfluencer' octogenario triunfa en redes con consejos del campo junto a su nieto: "Es el sustento de todo el mundo"

Compartir







A sus 86 años, Rosa Vallejo está viviendo una nueva vida como influencer. De limpiar y trabajar en el campo toda su vida a ser una de las mayores más influyentes en redes sociales. Ella misma dice que la paran por la calle como si fuera Shakira. Denominada la "abuela de España". Junto a su nieto Christian Morales, gestiona las populares cuentas de humor.

Pero no es la única que arrastra millones de seguidores también lo hace la Abuela de dragones, que empezó siendo viral por sus análisis de Juego de Tronos y ahora acumula millones de seguidores sumando sus perfiles oficiales de TikTok e Instagram, donde no solo comenta series como Harry Potter o los nuevos capítulos del universo de George R.R. Martin, sino que también comparte recetas tradicionales, unboxings y divertidos momentos de su día a día junto a sus nietos

Tres vecinas de un pequeño pueblo de Almería, las chicas de oro de Abla, tres amigas inseparables de unos 70 años. Se hicieron virales de forma inesperada compartiendo vídeos cotidianos de su vida en el pueblo. Acumulan millones de visualizaciones gracias a su naturalidad, espontaneidad, alegría y sentido del humor. A través de sus perfiles muestran tradiciones locales (como las lumbres de San Antón), actividades del pueblo (como el coro) y su día a día, dando a conocer el municipio almeriense.