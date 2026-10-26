La falta de acuerdo se debe a que, si cada país eligiera mantener un horario distinto, podrían surgir problemas en el transporte, el comercio y otras actividades fronterizas

El histórico motivo por el que la hora se cambia siempre de 2:00 a 3:00 de la mañana en la Península y las Islas Baleares

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Este domingo, España ha retrasado sus relojes para dar comienzo al horario de invierno, una práctica que, a pesar de llevar varios años sobre la mesa para su regulación, por el momento sigue vigente en los distintos países de la Unión Europea y nos acompañará, al menos, hasta 2031, según el calendario publicado por la Comisión Europea.

La idoneidad de este ajuste horario, que se produce dos veces al año, ha sido objeto de debate en varias ocasiones, en las que se ha llegado a plantear su eliminación. Fue en 2018 cuando la Comisión Europea propuso poner fin a estos cambios, una iniciativa respaldada por el Parlamento Europeo en 2019, con la intención de aplicarla en 2021.

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Sin embargo, los Estados miembros no lograron cerrar un acuerdo sobre cómo llevarla a la práctica, pues el problema es que si cada país eligiera mantener un horario distinto de forma permanente, podrían surgir problemas en el transporte, el comercio y otras actividades fronterizas.

Por el momento, continúan vigentes los dos cambios horarios anuales

Ante la falta de acuerdo por parte de los países comunitarios, la medida continúa vigente de forma indefinida y Bruselas ya fijó el pasado 18 de marzo, a través de una comunicación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, los días de cambio horario hasta el año 2031.

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Según lo publicado, se mantiene el patrón habitual para los próximos años, en el que el último domingo de marzo comenzará el horario de verano y el último domingo de octubre se recuperará el horario de invierno.

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Como hasta ahora, en primavera, los relojes se adelantan una hora, por lo que en la Península y en las Islas Baleares, a las 2:00 son las 3:00 horas, mientras que en las Islas Canarias a la 1:00 son las 2:00 horas. Por otro lado, en otoño los relojes se retrasan una hora, por lo que en la Península y en las Islas Baleares, a las 3:00 son las 2:00 horas, mientras que en las Islas Canarias a la 2:00 será las 1:00.