Los vecinos acuden al lugar de los hechos para evacuar a los heridos que han salido por su propio pie de los trenes afectados

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

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Vecinos de la localidad de Urda, Toledo, y alrededores acuden al lugar del accidente ferroviario ocurrido en la estación adyacente a la localidad para prestar ayuda, movilizándose en varios vehículos particulares para poder evacuar a los heridos que han salido por su propio pie.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 9.00 horas de este miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, donde el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla ha chocado con el tren Iryo 6076 que iba por delante, causando el descarrilamiento de los últimos dos vagones del Iryo, según la última información oficial de Europa Press hasta el momento.

Los viajeros que han podido salir de los trenes esperan para poder acercarse al municipio

Con la coordinación de numerosos efectivos de la Guardia Civil desplazados a la zona, viajeros de los dos trenes que han podido salir del accidente están formando cola esperando su turno, maleta en mano, para poder acercarse al núcleo del municipio toledano.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ya han llegado al lugar de los hechos.

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, también se ha desplazado en la mañana de este miércoles hasta la estación de trenes de Alta Velocidad (AVE) de la ciudad industrial para supervisar la atención a los viajeros afectados tras la suspensión del tráfico.

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Adif ha anunciado que va a situar un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, mientras que Iryo y Renfe han puesto a disposición de de las familias de las víctimas y de los afectados los teléfonos 900 10 10 20 y 900 00 14 03.