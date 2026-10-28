"Ha habido varios parones por acumulación de tráfico hasta que se ha producido un frenazo muy fuerte", ha contado, relatando los instantes antes del accidente ferroviario

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: al menos 46 muertos tras el choque de dos vagones

Compartir







ToledoNuevamente un choque de trenes ha causado la tragedia en España. Nueve meses después de lo ocurrido en Adamuz, Córdoba, esta vez ha sido en Urda, Toledo, donde la colisión entre un convoy de Renfe y otro de Iryo ha dejado múltiples muertes y escenas de pánico y shock.

Mientras se suceden las imágenes estremecedoras desde el lugar del siniestro, en el punto kilométrico 118, testimonios de algunos de los testigos y pasajeros a bordo de los trenes, –el AVE 2080 y el Iryo 6076, en los que viajaban 397 y 146 pasajeros, respectivamente–, relatan desde la conmoción el momento del choque: "Iba en el vagón 2 del AVE de las ocho de la mañana. Ha habido varios parones por acumulación de tráfico hasta que se ha producido un frenazo muy fuerte y ya sólo recuerdo dar vueltas en el suelo".

El choque de trenes en Urda, Toledo

Relatando esos momentos, Cristina Cuerva, responsable de relaciones institucionales de la empresa andaluza Ghenova y una de las pasajeras del AVE accidentado este miércoles, ha contado en declaraciones a Canal Sur Radio cómo se produjo la colisión.

En esos momentos, como ha explicado, viajaba a Sevilla para participar en el Día de la Empresa que organiza la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y que se ha suspendido en señal de duelo y respeto por la tragedia.

Tras el choque entre los trenes, ha explicado, los efectivos de la Guardia Civil han sido los primeros en llegar, sumándose después ambulancias, helicópteros y más personal sanitario para poder atender a los "muchos heridos y muy graves" que hay tanto dentro de los trenes como en las vías.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Los servicios de emergencia hacen lo que pueden", ha dicho Cuerva, narrando un escenario desolador tras el siniestro, que ha provocado que múltiples vagones quedasen reducidos a un amasijo de hierros y varios de ellos cayesen incluso por un terraplén.

Múltiples muertos tras el choque del AVE y el Iryo en Toledo

La cifra de personas fallecidas tras el choque del AVE 2080 y el Iryo 6076 podría ascender a medio centenar, aunque dicha cifra no es aún oficial y se basa en primeras estimaciones sobre el terreno. El tren más afectado es el Iryo aunque "hay heridos en los dos trenes" como consecuencia de un choque cuyo origen ahora se está investigando con varias hipótesis abiertas.