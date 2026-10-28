Los médicos madrileños suspenden la huelga por el accidente ferroviario de Urda y llaman a donar sangre

Los médicos de Madrid suspenden los paros del jueves y viernes por el accidente de Urda y animan a la ciudadanía a donar sangre

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo

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Varios pasajeros heridos en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), algunos de gravedad, han sido trasladados a hospitales de la Comunidad de Madrid, que ha puesto a disposición de Castilla-La Mancha recursos sanitarios para atender a los afectados. Los hospitales 12 de Octubre y La Paz, en la capital, y el de Getafe se encuentran entre los centros habilitados para recibir a los heridos.

La magnitud de la tragedia ha llevado también a los médicos y facultativos madrileños a suspender las dos jornadas de huelga que tenían previstas para este jueves y viernes, 29 y 30 de octubre. El comité convocante ha anunciado la decisión por respeto a las víctimas y a sus familias y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore, entre otras formas, mediante la donación de sangre.

La Comunidad de Madrid se ofrece a facilitar las evacuaciones. La colaboración incluye también la flota de autobuses interurbanos, con el objetivo de agilizar los traslados que sean necesarios tras la colisión de los dos trenes. La activación de los hospitales madrileños forma parte del dispositivo de respuesta ante la gravedad del accidente.

Los médicos suspenden los paros por respeto a las víctimas

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional, ha decidido suspender las jornadas de paro previstas para los días 29 y 30 de octubre. La decisión se produce después del accidente ferroviario de Urda, que ha dejado víctimas mortales y numerosos afectados.

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Los profesionales se encontraban este miércoles por la mañana manifestándose ante la sede de la Consejería de Sanidad para reclamar mejoras laborales cuando conocieron la noticia de la colisión. Tras tener conocimiento de lo ocurrido, guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas. En un comunicado, el comité ha explicado que la suspensión se adopta "por respeto a las víctimas y sus familias" y ha asegurado que trasladará la decisión a la Comunidad de Madrid. "En estos momentos de profunda consternación, nuestra solidaridad está con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por esta tragedia", ha señalado.

Los representantes de los médicos también han recordado que los servicios mínimos establecidos para este miércoles garantizan una cobertura del 100 % en urgencias y emergencias. Asimismo, han reiterado la disposición de los profesionales a colaborar ante cualquier necesidad extraordinaria que pueda surgir por el accidente, como ya han hecho en otras situaciones de especial gravedad.

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Llamamiento a donar sangre y colaboración con los servicios de emergencia

El comité ha animado a la ciudadanía a donar sangre y a consultar los canales oficiales para conocer los puntos habilitados durante este miércoles y los próximos días. La colaboración ciudadana puede resultar importante para responder a las necesidades asistenciales derivadas del accidente.

Los médicos madrileños también han trasladado su apoyo y reconocimiento a los servicios de coordinación, emergencias y atención sanitaria de Castilla-La Mancha, así como a los profesionales de las demás comunidades autónomas que están participando en el dispositivo, incluida la Comunidad de Madrid.

La suspensión afecta a las dos jornadas de paro previstas para este jueves y viernes dentro del calendario de movilizaciones convocadas para reclamar mejoras laborales. Este miércoles comenzaba el primero de los cuatro bloques de paros de 72 horas programados hasta diciembre. Tras la suspensión, la huelga está prevista de nuevo entre el 4 y el 7 de noviembre.