Yolanda Benítez 29 OCT 2026 - 17:32h.

En España se han presentado ya 64 denuncias por desaparición tras el accidente de Toledo.

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Desde ayer, los familiares se están acercando a las comandancias de la Guardia Civil para dejar muestras de ADN. Un paso durísimo para las familias que, ahora mismo, viven en el dolor de la incertidumbre. En Toledo, en Sevilla, en Córdoba o en Madrid, los familiares van a entregar su ADN.

Esta mañana 57 familias lo hacían, todas aferradas al teléfono, una línea imaginaria que les une aún en la esperanza. En España se han presentado ya 64 denuncias por desaparición. En Toledo hay gente que ha pasado la noche en la casa sacerdotal. No les falta comida ni asistencia psicológica, pero todo queda en nada ante el dolor.

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"A las seis de la tarde volvieron a dar línea los whatsapp. Le llegaban, pero no lo cogía, pero mi padre no ve bien, y pienso que a lo mejor no puede hablar y no ha podido identificarse ni decir cómo se llama", dice el actor César Vicente, sobre su padre, intentando mantener un hilo de esperanza. "Dios mío, no quiero que esto le pase a nadie. Esto es inaguantable, esto es un infierno. Espero que todas las familias encuentren a sus familiares, es lo que más quiero en el mundo, que todo el mundo regrese a sus casas con sus hijos, sus padres, sus madres, abuelos, tíos y primos porque no se puede vivir así". Su padre César iba en el vagón 8 con su gato, que sí ha sido encontrado.

Fue el teléfono móvil el que puso en guardia a Esther y a Manuel. "Mi hermano tiene un reloj de montaña y sonó la alerta a las 9.05. Había tenido un accidente, estaba en las vías del tren". Esther mantiene también ese hilo de esperanza al pensar que "puede estar inconsciente tras ser operado o entubado

Nadie se libra de la tragedia por más que sea famosos. El diestro Curro Vázquez no encuentra a su hermano Antonio. O la historia de una mujer cuyo hijo es adoptado y que no podrá tener el ADN. No hay horario para darlo ante la Guardia Civil que atenderá 24 horas. Pero una pregunta corre en el ambiente. Puede haber una tercera, y la pregunta es dónde y a quién le va a tocar.