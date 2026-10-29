Gonzalo Barquilla 29 OCT 2026 - 18:25h.

Daniel Cabañas viajaba junto a Antonio Acedo en la cabina del AVE que chocó contra un tren de Iryo detenido en Urda

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo

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Daniel Cabañas C., vecino de Leganés y maquinista en prácticas de Renfe, es una de las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda, en Toledo. El joven de 31 años viajaba en la cabina del AVE que colisionó contra un tren de Iryo que permanecía detenido en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. Se encontraba en proceso de habilitación para conducir en esa línea. A su lado estaba Antonio Acedo, el maquinista titular del convoy.

Cabañas llevaba años vinculado al sector ferroviario y había desarrollado su trayectoria profesional entre el mantenimiento de trenes y la conducción. Su perfil profesional recoge su formación como maquinista, su paso por distintas compañías y su incorporación a Renfe, como ha comprobado la web de 'Informativos Telecinco'.

En los días previos al accidente, además, había compartido publicaciones relacionadas con la renovación de la flota de alta velocidad y las oportunidades profesionales en el sector. También fue antiguo alumno de Salesianos Atocha, centro que ha trasladado públicamente sus condolencias tras conocer que entre los fallecidos se encontraba uno de sus estudiantes. El mismo dolor se traslada a su ciudad natal, como destacan fuentes locales como 'La Voz de Leganés'.

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De las prácticas de mantenimiento a la preparación para la alta velocidad

La relación de Daniel Cabañas con el ferrocarril comenzó antes de que se pusiera a los mandos de un tren. Entre 2013 y 2015 cursó el ciclo formativo de grado superior de Automatización y Robótica Industrial, de la rama de Electricidad y Electrónica, en Salesianos Atocha. Durante esa etapa realizó prácticas en BTREN Mantenimiento Ferroviario, donde trabajó en tareas de mantenimiento correctivo de trenes de alta velocidad en los talleres de Santa Catalina, en Madrid.

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Posteriormente se formó en la Escuela de Formación Ferroviaria Low Cost Rail, donde cursó entre 2018 y 2019 los estudios para obtener la licencia y el diploma de maquinista tipo B. En octubre de 2019 comenzó a trabajar como maquinista de entrada en Low Cost Rail, puesto que ocupó hasta febrero de 2021, cuando se incorporó a Renfe.

Su primera etapa en la compañía se prolongó hasta enero de 2023 y estuvo vinculada a Barcelona. Después trabajó como maquinista en Cercanías Madrid Atocha hasta marzo de 2026, cuando pasó a la Gerencia de Servicios Comerciales Sur de Alta Velocidad. Cuando se produjo el accidente, Daniel se encontraba en proceso de habilitación para conducir en la línea Madrid-Andalucía.

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La alta velocidad, presente en sus últimas publicaciones

La actividad de Cabañas en las redes sociales profesionales permite comprobar que seguía atento a las novedades del sector en los días previos al accidente. El 27 de octubre compartió una publicación de Renfe sobre la incorporación de 30 nuevos trenes Velaro Novo de Siemens, una operación anunciada por la compañía para renovar su flota de alta velocidad.

No era la única publicación relacionada con el mundo ferroviario que había compartido durante las semanas anteriores. El 21 de octubre difundió otra entrada de Renfe sobre las oportunidades profesionales que ofrece la empresa, sus procesos de selección y las distintas vías de acceso a puestos vinculados con la conducción, las estaciones, los centros de gestión de operaciones y los talleres.

También había compartido, el 2 de octubre, información sobre Estación Futuro, una feria dedicada a la innovación y las nuevas oportunidades laborales en el sector ferroviario. Su trayectoria profesional y esa actividad en redes reflejan una vinculación continuada con un ámbito al que había dedicado años de formación y trabajo. El joven viajaba junto a Antonio Acedo, quien trató de frenar lo máximo posible al percatarse de que el Iryo se encontraba detenido.

Salesianos Atocha recuerda a uno de sus antiguos alumnos

La tragedia también ha golpeado al centro educativo en el que Daniel Cabañas cursó Formación Profesional. Salesianos Atocha publicó un mensaje de condolencias en su cuenta de Instagram en el que recordó a uno de sus antiguos estudiantes, al que describió como un alumno muy querido por la comunidad educativa.

"Entre las víctimas se encuentra un antiguo y muy querido alumno nuestro de Formación profesional", señaló el colegio en su publicación, en la que trasladó su pesar a los familiares de los fallecidos y pidió por el descanso de las víctimas y la recuperación de los heridos que permanecen hospitalizados.

El centro también expresó su deseo de que "María Auxiliadora" sirva de "consuelo" a quienes han perdido a sus seres queridos en el accidente ferroviario. Un mensaje con el que la comunidad educativa se sumó al dolor provocado por el siniestro, que ha dejado entre sus víctimas a un antiguo alumno cuya trayectoria profesional estuvo ligada al ferrocarril desde sus años de formación.