Candela Hornero Madrid, 29 OCT 2026 - 13:27h.

La influencer viajaba hacia Málaga en el tren que circulaba detrás del siniestrado y ha explicado cómo se encuentra

Manuel Bandera, actor, sobre el horror vivido en el accidente ferroviario: "Tengo contusiones, pero nada comparado con lo que he visto"

Compartir







La influencer Claudia Rodríguez, mujer del futbolista del Real Madrid Marc Cucurella y madre de sus tres hijos, viajaba en el tren que circulaba detrás del AVE que ha colisionado con un Iryo a la altura de Urda (Toledo), un accidente que ha dejado al menos 69 muertos y numerosos heridos.

Ha sido ella misma quien ha contado lo ocurrido a través de sus historias de Instagram. La influencer ha compartido una publicación en la que se facilitaban diferentes teléfonos de atención para los afectados por el accidente y ha aprovechado para explicar que se encontraba en el tren que circulaba detrás del siniestrado.

"Iba camino a Málaga en el tren de detrás; estoy en shock. Todo mi apoyo a familiares y amigos de las víctimas", ha escrito.

Tras compartir este mensaje, han sido varias las personas que se han interesado por su estado y le han preguntado si se encontraba bien. Ante la preocupación de sus seguidores, Claudia Rodríguez ha publicado una segunda historia en la que ha explicado cómo se encuentra y qué ha ocurrido con su tren.

PUEDE INTERESARTE Alertan de mensajes falsos de identificaciones de fallecidos en el accidente ferroviario de Urda, Toledo

"Yo estoy bien, mi tren no se ha visto afectado para nada, ya que había mucha distancia con el que ha sufrido el accidente", ha aclarado. Además, ha explicado que los pasajeros han tenido que regresar a Madrid porque ambos trenes circulaban por la misma ruta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cómo vivió lo ocurrido

Aunque ha confirmado que se encuentra bien y que su tren no ha sufrido daños, la influencer también ha compartido cómo ha vivido la noticia. "Me removía todo pensar que si llega a pasar más tarde le habría pasado a mi tren", ha reconocido. No obstante, ha querido dejar claro que su preocupación no es comparable con lo que han vivido las personas que viajaban en el tren accidentado.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Por último, Claudia Rodríguez ha vuelto a mostrar su apoyo a los afectados y a sus seres queridos: "Toda mi fuerza de nuevo para esas familias".