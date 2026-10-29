Ana es una mujer que sigue buscando a su madre desaparecida tras el accidente ferroviario de Urda, Toledo

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo| El Gobierno actualiza a 69 los fallecidos: "Trabajamos día y noche para esclarecer esta tragedia"

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UrdaPasadas las 24 horas del accidente ferroviario de Urda en el que un AVE arrollaba a un Iryo y ha dejado 69 muertos y cientos de heridos, los familiares de las víctimas continúan buscando a decenas de desaparecidos. Una de ellas es Ana, una mujer que ha pedido ayuda a Telecinco para poder encontrar a su madre.

Según ha relatado Ana a 'El Programa de Ana Rosa', su madre viajaba en el vagón siete del AVE con destino a Sevilla y todavía no ha podido contactar con ella. Durante la tarde de este pasado miércoles 28 de octubre, Ana se puso en contacto con 'El Tiempo Justo' que el motivo de este viaje era la celebración de su propia boda. “Me caso el sábado y mi madre venía a verme. A lo mejor alguien puede reconocerla en la foto y ponerse en contacto conmigo por favor”, suplicaba en su llamada.

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"No se si suspenderemos la boda, me imagino...", lamenta Ana

Con la voz entrecortada, Ana contaba que lleva todo el día intentando localizarla, pero que no ha sido posible. “Unos amigos míos están dando vueltas también por hospitales, pero no conseguimos saber nada de ella”, contaba.

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Pues bien, durante la mañana de este jueves 29 de octubre Ana ha vuelto a ponerse en contacto con 'El Programa de Ana Rosa' para volver a pedir la ayuda ciudadana. "No se si suspenderemos la boda, me imagino... No sabemos nada. No hay información, mi madre no aparece en ningún listado de heridos. No tenemos a nadie que nos guie", lamentaba durante la llamada.

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Justo después, Ana explicaba que ya habían tramitado la denuncia de desaparición en la Guardia Civil y que se encontraban a la espera de recibir novedades. "Hemos dado nuestro ADN, fueron mis dos tíos, dos hermanos de mi madre, a la Comandancia de Toledo. No hay información en ningún sitio. Hemos buscado por hospitales de Castilla la Mancha y de Madrid y, de momento, nadie nos ha dado una respuesta", explicaba Ana a 'El Programa de Ana Rosa'.

La denuncia por desaparición de otros familiares

La llamada y la denuncia de Ana forma parte de las 64 denuncias por desaparición registradas por el accidente. Hasta las 20.30 horas de este miércoles 28 de octubre, las oficinas de las Comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Toledo, Córdoba y Sevilla, han recogido un total de 64 denuncias de familiares y allegados de desaparecidos como consecuencia del accidente ferroviario.

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La Guardia Civil ha recibido hasta el momento 64 denuncias de personas informando de familiares desaparecidos tras el accidente ferroviario de este miércoles en Urda.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, estas denuncias se han tramitado en las distintas oficinas que el Instituto Armado ha habilitado para los familiares de las víctimas.

El balance de cifras del accidente

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informaba de que los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de 69 personas en el accidente de tren de Urda (Toledo) ocurrido este miércoles.

Además de realizarse las primeras autopsias en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, esta mañana empezarán las dolorosas tareas de identificación de los cadáveres. Diferentes hospitales de Madrid y Castilla la Mancha han atendido a las víctimas del accidente.

Hay cientos de heridos y 18 de ellos siguen en estado crítico, según el último balance.