Grabaciones desde el interior de los trenes muestran los trabajos de los equipos de rescate momentos después del fatal accidente ferroviario

El audio de la conversación entre el controlador de Atocha y el maquinista del AVE: "Desconecte, vuelva a conectar y reanude con marcha normal”

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ToledoNuevas imágenes del interior de los trenes que chocaron trágicamente en Urda, Toledo, muestran los trabajos de los equipos de rescate momentos inmediatamente después del fatal accidente ferroviario. Ente amasijos de hierro, asientos arrancados e instantes de shock y pánico, los efectivos comenzaron a sacar a heridos y supervivientes, afanándose en liberar a todos aquellos que permanecían atrapados por el destrozado material ferroviario.

En medio del desconcierto, la incredulidad, el miedo, el pesar y la urgencia, los primeros profesionales que llegaron para ayudar intentaban multiplicarse sabiendo que se encontraban en momentos cruciales, donde cada minuto y cada segundo era fundamental para la asistencia de los heridos.

Los primeros rescates en el interior de los trenes accidentados en Urda, Toledo

"¿Podéis cargarla en el hombro?" –"¡Sí, sí, yo la llevo en el hombro también!". –"Tenemos dos inconscientes, uno aquí y otro aquí", indicaban los efectivos de Emergencias en esos instantes de tensión, ante una escena estremecedora que ya presagiaba desde el primer instante que lo ocurrido era una auténtica catástrofe. Y así se revelaría según iban pasando las horas, llegando a un balance terrible de 68 muertos confirmados.

Nueve meses después de la tragedia de Adamuz, que dejó 46 fallecidos, la tragedia ferroviaria volvía a repetirse en España y otra vez los equipos de rescate se veían obligados a intervenir en un escenario para el que no existía consuelo.

"¡Aquí hay uno y aquí hay otro!", se escuchaba repetidamente en las inmediaciones de los trenes accidentados, el AVE 2080 y el Iryo 6076 que cubrían la ruta Madrid-Sevilla, y en los que entre uno y otro había más de 500 pasajeros.

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Richard, uno de los supervivientes del vagón 7, fue uno de los muchos que se implicaron en la ayuda del resto de pasajeros, indicando a los rescatistas dónde había más atrapados para tratar de asistirlos y liberarlos.

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"Allí están Cecilia y David", les indicaba, como se aprecia en el vídeo que abre esta noticia.

Junto a su hijo, trataron de ayudar a otros pasajeros ayudándolos también a salir por la ventana. Como podían, y siguiendo las indicaciones de los profesionales, lograron igualmente sacar a uno de los heridos en camilla.

Mientras, desde el exterior, un médico no dudó en acercarse hasta los vagones volcados, mientras dentro los efectivos desplegados hicieron que Richard y su hijo pasasen de víctimas a rescatistas en cuestión de segundos.

El accidente ferroviario de Urda, el más grave desde Angrois

El accidente, ocurrió exactamente en el punto kilométrico 118 a la altura de la localidad toledana de Urda, donde el tren AVE chocó contra el Iryo de 500 toneladas, que estaba parado en la misma vía tras un fallo del sistema. Por razones que ahora se investigan, el primer convoy recibió la orden de reanudar la marcha con normalidad pese a que el Iryo estaba en ese punto detenido y no recibió instrucciones de reanudación, algo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, señalando al centro de control, ha catalogado de "inexplicable".

Como consecuencia, en una concatenación de errores mecánicos y humanos, a falta de lo que dicte oficialmente la investigación, se produjo el fatal desenlace.

El accidente ferroviario de Urda, nueve meses después del de Adamuz, es ahora el más grave desde el ocurrido en Angrois en julio de 2013, donde murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas.