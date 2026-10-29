Alberto Rosa 29 OCT 2026 - 19:43h.

El doctor Parra fue además el médico que atendió a Teresa Romero, la primera sanitaria contagiada de ébola en España en 2014

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El doctor Juan Manuel Parra, médico de Urgencias del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, es uno los pasajeros que viajaba en el AVE siniestrado en Urda, Toledo, este pasado miércoles. También es uno de los primeros profesionales sanitarios que comenzaron a atender heridos.

No es la primera vez que se juega la vida para atender a otros. El 6 de octubre de 2014 fue el primer médico que trató a la enfermera Teresa Romero, la primera sanitaria contagiada por ébola en España. Este miércoles no dudó en ponerse a ayudar a la gente que se encontraba junto a las vías del tren tras la trágica colisión entre los trenes de Iryo y AVE procedentes de Madrid y con destino Sevilla. Parra, con 23 años de experiencia, ha relatado a ‘Público’ cómo fue su experiencia.

Durante el descarrilamiento, los asientos salieron despedidos y varios pasajeros sufrieron golpes. El propio facultativo impactó contra el asiento delantero. Cuando consiguió reaccionar rompió una ventana de emergencia para facilitar la salida de los viajeros. Una vez fuera, se dirigió hacia la parte delantera del tren para comprobar qué había ocurrido.

Triaje improvisado, atención a heridos y hasta un torniquete

El médico ha contado que realizó incluso un triaje improvisado para clasificar a los afectados según la gravedad de sus lesiones y determinar quiénes necesitaban atención prioritaria. Atendió a heridos graves y realizó un torniquete de emergencia a uno de los afectados.

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A pesar de sus 23 años de experiencia profesional, el médico reconoce que no es nada fácil enfrentarse a una situación así. “Uno no está preparado para una escena de guerra así”, explica en la entrevista a ‘Público’.

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Cabe recordar que Parra ya había aparecido en medios de comunicación cuando en 2014 atendió a Teresa Romero, la primera sanitaria contagiada de ébola entonces en España. Parra denunció en ese momento las deficiencias en los medios de protección utilizados durante la atención a la paciente y llegó a ingresar voluntariamente en aislamiento en el Hospital Carlos III para permanecer bajo vigilancia ante un posible contagio.