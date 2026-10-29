Óscar Puente no dimite, pero comparecerá en el Congreso el 3 de noviembre y Sánchez evita imágenes con él

Iñaki Aguado 29 OCT 2026 - 18:10h.

Óscar Puente comparecerá a petición propia en el Congreso el próximo 3 de noviembre para informar de la tragedia de Urda.

Última hora del accidente de tren en Urda, Toledo: ascienden a 69 las víctimas mortales

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado durante dos horas y media el centro de control H24 de Adif, en la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, tras el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. Allí se le ha preguntado por la gestión de Óscar Puente. No ha dicho nada, pero no se ha dejado ver con él. No en vano, los dos peores accidentes de la historia de la alta velocidad han ocurrido bajo su mandato.

Las responsabilidades políticas no solo están en las preguntas de los periodistas: también en las exigencias de socios como Frente Amplio. Óscar Puente, abrazado por el ministro Marlaska, ha quedado fuera de la línea de saludos, según ha podido saber informativos T5, debido a razones logísticas. En el interior, actualización de datos. De situación. Sánchez junto a Page. Enfrente los ministros, escuchan. En la comparecencia pública solo presidentes. "Estamos trabajando día y noche no solo para dar respuesta a familiares sino también para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y, por supuesto, para que esta tragedia no vuela a suceder", dice el presidente. Óscar Puente no está en primera fila.

Esta tarde hemos sabido que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha solicitado comparecer "a petición propia" en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para informar sobre el accidente ferroviario de Urda, según han confirmado fuentes del Ministerio de Transportes. Finalmente, ésta se celebrará el próximo martes 3 de noviembre a las 17.00 horas con ese único punto en el orden del día.

Siguiente parada: Atocha, centro de control. Sánchez estaba con Puente en el lugar donde el ministro dice, en sus primeras declaraciones, que el accidente ha sido inverosímil, pero no se les ve juntos. Sánchez llegaba al centro de control de Atocha en torno a las 12:00 horas, tras participar en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), en el Centro 112 de Toledo, y salía de la estación a las 14:30 horas, en coche oficial, escoltado y sin hacer declaraciones. Durante la visita, el presidente del Ejecutivo estuvo acompañado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, pero no compareció junto a él. La misión del centro de control de Adif en Atocha es supervisar de forma permanente el estado de la infraestructura así como el desarrollo de la circulación ferroviaria.

Feijóo con Page

El líder de la oposición, Feijóo sí ha estado junto a Page esta mañana. En el puesto de mando exige también responsabilidades políticas cuestionando las capacidades de Puente al frente del ministerio de Transportes. "Para ejercer un cargo político y más si tiene componente técnico se necesitan 3 cosas: experiencia, gestión y rigor".

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Las explicaciones de Óscar Puente no convencen a nadie

El titular de Transportes hablará en el Congreso, pero ya ofreció el miércoles, día en el que ocurrió el accidente, una rueda de prensa en la que explicó las causas que habían provocado el accidente, cuyo origen fue el choque de un tren AVE de Renfe y otro de Iryo, este último parado en la vía por la caída de un sistema de seguridad. Según explicó el ministro, el accidente se produjo por una orden "inexplicable" del centro de control de Adif que ordenó a un AVE de Renfe reanudar la marcha pese a que en la misma vía había otro tren de Iryo parado por un problema informático.

En concreto, a las 8.30 horas de la mañana se produjo un problema informático que causó la caída del sistema de seguridad LZB en un tramo de 63 kilómetros, lo que provocó que seis trenes se parasen en ese tramo de forma automática, respondiendo correctamente al funcionamiento del LZB. Poco después, el maquinista del AVE avisó al centro de control de Adif de que estaba parado. A las 8.36 horas, el controlador de Adif da permiso al AVE para reanudar la marcha a velocidad normal pese a que el tren de Iryo todavía seguía detenido en la vía. Diecisiete minutos más tarde se provocó la colisión. "Lo que ha pasado en los 17 minutos entre que se da la orden de salid a ese tren y la colisión, no lo sabemos con precisión. Es verdaderamente... en fin, no quiero entrar en calificativos", dijo Puente en rueda de prensa.

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Estas explicaciones no han valido prácticamente a ninguna formación política y el PP, Vox, Frente Amplio, Esquerra Republicana, PNV y Podemos han criticado al ministro por descargar la responsabilidad de la tragedia en un trabajador del centro de control de Adif. Además, también ha criticado que se hayan filtrado a varios medios de comunicación los audios con las conversaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas.

De hecho, Vox se ha querellado contra el ministro en el Supremo. Además de las formaciones políticas, el Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) también ha criticado con dureza al ministro exigiendo medidas para que el tren "vuelva a ser seguro", pues desde la organización aseguran que el sistema LZB tendría que haber sido sustituido hace tiempo por uno más moderno. Por otro lado, UGT ha denunciado la filtración de los audios y CCOO ha pedido directamente el cese de Puente y que se realice una investigación "rigurosa y transparente".