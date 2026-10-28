Raúl Esteba, coordinador del Servicio de Emergencias en Móstoles, explica cuál es el trabajo de los sanitarios y rescatistas

Última hora del accidente entre un tren Iryo y un AVE a la altura de Urda, Toledo: retiran con una grúa los escombros en busca de nuevas víctimas

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Raúl Esteban, coordinador del Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Móstoles ha estado en el plató de Informativos Telecinco para hablar de la gestión de la situación en este tipo de catástrofes. Los servicios de Emergencias recibieron el aviso de la colisión un minuto más tarde y cuando los efectivos llegaron pudieron comprobar en primera persona la gravedad del accidente.

El experto ha confirmado que un primer indicador de que la situación va a ser muy grave es la "cantidad de llamadas que recibe el 112 en apenas unos minutos". "Lo primero que se hace es intentar hacer un una visión global de todo lo que hay para, según vayan llegando medios y según vayan llegando equipos, irlos dedicando a rescatar vidas. En este caso, primero ha sido desalojar todos los trenes".

Lo segundo que hay que hacer en este tipo de emergencias es "atender a los heridos y por último" averiguar si "quedan más personas atrapadas". Siendo uno de los peores escenarios donde se puede trabajar, no solo por la dificultad del terreno, sino por la cantidad de cuerpos que, como relatan muchos testigos, quedan atrapados debajo de las máquinas destrozadas por los impactos.

La importancia de las primeras horas durante las labores de rescate

Por eso, la labor de los profesionales de rescate y los sanitarios es fundamental durante las primeras horas porque "una persona que no se dedique a las emergencias o que no se dedique a este sector no ha visto nunca cadáveres, brazos, piernas o personas aplastadas".

A diferencia de Adamuz, tal y como confirma Raúl Esteban, "en el accidente de Urda ha ocurrido el suceso a primera hora del día, siendo esto un punto a favor de los profesionales que contaban con la buena visibilidad" y condiciones meteorológicas para hacer el trabajo lo más rápido y efectivo posible.

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Así han trabajado los equipos de Emergencia

Y así lo han hecho los equipos de emergencia que una vez más se ponen a plena disposición de una catástrofe de este nivel de gravedad en menos de un año. En apenas unas horas han confirmado decenas de fallecidos y han atendido a más de un centenar de heridos que ahora han sido trasladados a diferentes hospitales para que fuesen atendidos y evaluados por otros médicos con las pruebas correspondientes.

Las grúas se encargaban de levantar las piezas de los vagones que quedaron destrozadas sobre la vía y el terraplén para tratar de averiguar si pudiesen haber más víctimas mortales entre los escombros. Todavía hay personas desaparecidas que los equipos de Emergencia no han podido identificar.