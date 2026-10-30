Óscar Puente estudia cortar la línea de AVE Madrid-Barcelona uno o dos años para renovarla.

Última hora del accidente de trenes en Urda: concluyen los trabajos de rescate de la tercera jornada hasta mañana

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En la rueda de prensa convocada para hablar del accidente, el ministro Óscar Puente ha dicho que el Gobierno se plantea la posibilidad de cerrar la línea del AVE Madrid-Barcelona durante uno o dos años para acometer las obras que ya estaban programadas. Antes de esta última tragedia, la idea era trabajar por tramos sin cerrar del todo la línea, pero ahora se estudia interrumpir el tráfico.

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El ministro, pese a dejar caer que el accidente de Urda se debe a un error humano, se está cuestionando su apuesta hasta ahora por renovar las líneas de Alta Velocidad compaginando obras y servicio ferroviario y la circulación de trenes, como se ha hecho en la línea Madrid-Sevilla. "Es una de las cosas que estamos valorando, no solo por cuestiones de seguridad". Es decir, que algo más habrá tras el accidente de Urda cuando el Gobierno se plantea esta drástica medida -común en otros países de Europa, por ejemplo Alemania-.

Esta línea, la de Madrid a Barcelona, es utilizada cada día por unas 40.000 personas que tendrían que buscar otras alternativas durante esos meses, pero si se pregunta a los ciudadanos responde hoy que ante todo está la seguridad. Barcelona tiene un centenar de conexiones de alta velocidad cada día y unas 60 son de ese corredor. La gente la usa para ir y volver al trabajo.

"Nuestro sistema es el opuesto al de Alemania. En España se prima la prestación del servicio, se supedita la obra a la prestación del servicio", algo consecuencias en la "puntualidad", porque hay tramos en los que se ralentiza la marcha, pero no la "seguridad", ha garantizado Puente dos días después del segundo grave accidente en la misma línea Madrid-Sevilla, donde, por ejemplo, los trabajos que están ultimando la puesta en marcha del ERTMS se están haciendo en las noches durante los fines de semana.