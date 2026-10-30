Según las estadísticas de la Comisión Europea, el avión es el método de transporte más seguro

Cómo afrontar el miedo a montar en tren tras accidentes como el de Toledo: "Hay que enfrentarse sin recurrir a métodos que mitiguen el temor"

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Tras una tragedia como la del accidente ferroviario que tuvo lugar este miércoles en en Urda, Toledo, es normal que surjan el miedo y la desconfianza entre los usuarios de este método de transporte. Muchos pasajeros que han tenido que viajar en tren estos días, lo han hecho con más inquietudes que habitualmente.

La Comisión Europea registra las estadísticas de siniestralidad de los diferentes métodos de transporte y considera que el avión es el método de transporte más seguro ya que por cada millón de personas que viajan mil kilómetros cada uno hay muy pocas probabilidades de que se produzca un accidente mortal.

En el caso de los trenes, los datos son muy parecidos, con un índice de fatalidad del 0,03. Sin embargo, para que se de esta estadística es fundamental que no haya fallos en el sistema y que se pueda garantizar el buen estado de las infraestructuras.

Juanma Moreno, contundente tras la tragedia: "Yo no viajaría en el AVE a Andalucía ahora mismo"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, ha expresado que, tras el accidente de Urda, no volverá a subirse a un AVE porque considera que no es seguro. Pero no es el único al que el accidente ferroviario ha quebrado su confianza en la seguridad de los trenes.

Pese a que las estadísticas indiquen que viajar en tren es seguro, es normal sentir miedo tras un grave accidente como el ocurrido hace apenas dos días en Urda, Toledo, o el de hace unos meses en Adamuz, Córdoba. Además, para restaurar la confianza muchas veces no es suficiente con estadísticas.

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Por otra parte, los datos de la Comisión Europea revelan que el riesgo de siniestralidad al viajar en coche es hasta 84 veces mayor que el del tren situándose en un índice de 2,53. No obstante, el método de transporte que tiene mayor riesgo de fatalidad es la moto que tiene un índice de siniestralidad de 36,41.