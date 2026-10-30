Los expertos consideran clave duplicar la inversión en mantenimiento y los controladores, más gente en los mandos de control.

Última hora del accidente de trenes en Urda: el Instituto de Medicina Legal de Toledo ya ha realizado 65 autopsias

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¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Ahora mismo, circulan 365 trenes diarios de alta velocidad por nuestro país. Es más del doble de los que circulaban antes de la liberalización. Un transporte que soporta más de 44 millones y medio de pasajeros al año. ¿Se han reforzado los sistemas de seguridad desde 2021? ¿Se ha invertido en el mantenimiento de las vías que tienen ahora mucho más tráfico ferroviario? Y otra cosa importante, ¿hay más controladores en los centros como el de Atocha para supervisar más trenes? La respuesta es no. De hecho, la carga de trabajo y las condiciones laborales han hecho que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria no haya auditado ni a ADIF ni a la Alta Velocidad en estos últimos seis años como debía haberlo hecho. "No hay suficiente plantilla", señalan.

Tras el accidente de Adamuz ya sacaron un comunicado alertando de la carga de trabajo y hace solo cinco meses insistían con una carta a la Agencia de Seguridad Ferroviaria dependiente del Ministerio. Hoy el ministro no ha eludido el tema pero no comparte la denuncia.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reiterado este viernes que los indicios apuntan a que la causa del accidente en Urda (Toledo) se debió a un fallo en el centro de control de Adif, que en ese momento operaba en circunstancias "de absoluta normalidad" y con 16 controladores en sala.

"Valorar que el servicio está infradotado nos parece que no es correcto; es admisible, sí, se pueden meter más y sí pueden ser a lo mejor más necesarios, pero desde luego nuestro trabajo en estos años ha sido incrementar sensiblemente la plantilla dedicada al control y regulación", ha apuntado en la segunda rueda de prensa que da tras la colisión el miércoles de dos trenes de alta velocidad en la línea Madrid-Sevilla y que ha provocado la muerte de, al menos, 69 personas.

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En este sentido, ha indicado que los centros de control de Adif y los centros de regulación han pasado de 1.008 trabajadores en el año 2016 a 1.762 en la actualidad y que la plantilla ha aumentado el 60 %, a lo que se suman las mejoras tecnológicas incorporadas al servicio. Puente ha dicho que en el centro de Atocha había 70 personas trabajando en 2012 y a día de hoy hay 133, con un pico de 140 en 2025.

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También ha indicado que están en proceso de recuperar puestos de algunas jubilaciones, y que tras el accidente de Adamuz (Córdoba) llegaron a un acuerdo con sindicatos por el que se comprometieron a incrementar las plantillas de Renfe, Adif y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria de manera "muy importante".

Los sindicatos ya le han contestado. No conoce cómo es trabajar en un puesto así. "Cuando hay muy poca plantilla y la facturación es muy grande no hace falta trabajar más de media hora para que la saturación sea grande", dice Miguel Montenegro, portavoz del sindicato CGT Adif Andalucía.

A esto se añade la necesidad de duplicar según los expertos la inversión en el mantenimiento de una red en la que cada vez circulan más trenes.