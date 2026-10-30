El AVE se dirigió al desastre con semáforos en verde y en el mismo cantón que el Iryo

Última hora del accidente de trenes en Urda| Transporte "se plantea parar el tráfico en la línea Madrid-Barcelona mientras duren las obras de renovación"

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Cada vez se van conociendo más detalles del accidente de Urda. Una de las cosas que tiene que aclarar la investigación es por qué había dos trenes en un mismo cantón. Las vías están divididas por tramos independientes llamados cantones. Si hay un tren en uno de ellos no puede avanzar el siguiente. En este caso, cuando el sistema cae, la distancia del cantón se amplía de los 3 a los 25 kilómetros. Y es en ese momento donde los dos coinciden.

"En la pantalla se visualiza perfectamente la señal de entrada y de salida del cantón que inicialmente están en rojo porque el tráfico se ha paralizado por completo. Se ve la entrada y se ve la salida, se ve el cantón completamente. y se ven dos trenes en elmismo cantón. Uno el AVE y otro el Iryo.

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Cuando está activado el LZB, la vía se divide en tramos para garantizar la seguridad; es lo que se conoce como cantones. De esta manera solo puede haber un tren en cada cantón. Al caerse ese sistema, entra en funcionamiento un respaldo, el BSL, y lo único que quedan son las estaciones marcadas con señales. Ese espacio pasa a ser mucho más amplio y lo que hace es que el tren de Renfe y el de Iryo, que antes estaban en secciones diferentes, ahora estén en la misma. Estaban en cantones diferentes del LZB, pero en el mismo del BSL.

El tren que venía detrás, que después colisiona, el de Renfe, ya había pasado la última estación anterior a Urda, que es la de Mora. Lo único entre medias de Urda y Mora es una señal de avanzada que siempre te indica, como está la de delante, que es la de Urda y está en verde, es decir, abierta. La señal que te podía decir que el cantón entre Mora y Urda estaba ocupado era la de salida de Mora y ya estaba pasada. Por esta razón, el maquinista puede seguir avanzando, porque la señal de avanzada le indica que la de Urda está abierta y puede circular, pero ahí estaba el Iryo parado.

Hay otro fatal desencadenante. Porque con el LZB anulado, el sistema alternativo debería haber frenado de forma automática al AVE. "Si el tren pasa por baliza en rojo el sistema le dice al tren frena y párate", señala el ingeniero industrial, Miguel Ángel Anía, pero recordemos, el cantón ahora tiene mayor longitud, y el maquinista ya había rebasado el semáforo en rojo del anterior tramo de seguridad de forma que las señales que percibió el AVE fueron un semáforo en verde que grabó uno de los viajeros con su teléfono que indicaban realmente vía libre al Iryo.

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Como destaca Xose Carlos Fernández Díaz, ingeniero de Obras Públicas, "aquí cabe preguntarse si ese día hubo una evaluación de riesgos sobre si los sistemas alternativos de respaldo iban a poder detectar una situación como esta