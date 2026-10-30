España acumula el 72,6% de las muertes en la alta velocidad mundial: en la mayoría de Europa son cero

David Cacho 30 OCT 2026 - 17:07h.

España suma 114 fallecidos, frente a los 41 de China y los 2 de Italia, mientras que otros países con grandes redes, como Japón, Francia o Alemania, no han tenido que lamentar ninguna muerte.

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España, reina de los trenes de alta velocidad en otra época, todo un ejemplo, lidera en el mundo hoy el número de fallecidos en alta velocidad. El dato asombra. España concentra el 72,6% de todas las muertes registradas en el mundo en líneas construidas exclusivamente para la alta velocidad, es decir, vías nuevas, sin pasos a nivel y con sistemas que frenan el tren de forma automática. España suma 114 fallecidos, frente a los 41 de China y los 2 de Italia, mientras que otros países con grandes redes, como Japón, Francia o Alemania, no han tenido que lamentar ninguna muerte, que es lo común. Que la vía ferroviaria sea extremadamente segura.

La pregunta ahora es ¿por qué nuestros sistemas están fallando y el de otros países no lo hacen o no tanto? El problema no está tanto en los sistemas de seguridad como precisamente en los protocolos ante la caída de esos sistemas. El LZB, el sistema usado en la línea Madrid-Sevilla, es alemán y es de gran calidad. De hecho, Alemania lo sigue utilizando. Pero es del siglo XX y tiene límitaciones.

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Se cae -160 veces este año, por cierto- porque las señales las transmite un cable que va instalado en la vía y que se puede romper o pueden robar el cable. Francia utiliza un sistema también del siglo XX: el TVM, que manda la información a través de los raíles. Pero también se cae.

El sistema que se está imponiendo en Europa y en todo el mundo por su altísima fiabilidad es el de la Unión Europea: el ERTMS. Utiliza una doble vía de información: por cable y por señal de radio. En España está activo ya prácticamente en toda la red y en la línea Madrid-Sevilla se iba a activar este año aunque se retrasó hasta 2027. La pregunta es: ¿por qué en Francia, en Alemania o en Austria, que utilizan sistemas similares al de Madrid-Sevilla, no ha pasado lo mismo? Los expertos señalan que el protocolo es mucho más precavido: no tienen premura en restablecer el servicio como en hacerlo de forma absolutamente segura.

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Como señala José María Goicolea, portavoz de la Asociación de Ingeniero de Caminos, "en Holanda, por ejemplo, se la cogen con papel de fumar, en cuanto hay un fallito en un sistema y se para toda la línea y aquí se intenta resolver esas cosas demasiado rápido".