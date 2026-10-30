Noelia Tobías 30 OCT 2026 - 16:43h.

Nuevas imágenes de la tragedia ferroviaria muestran la brutalidad de la colisión entre los dos trenes

Los controladores ordenaron seguir el protocolo erróneo antes del accidente de Urda: "Hay que revisar las formas de trabajo y el lenguaje"

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El trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo, continúa dejando nuevas imágenes del desastre justo después del choque, cuando aún seguía saliendo humo de los vagones que sufrieron el mayor impacto.

En ellas se puede ver a un lado el tren rojo de Iryo y al otro el blanco, el de AVE. En medio una enorme columna de humo se extiende. Apenas ha pasado un minuto de la brutal colisión y un vecino de la zona graba el instante inédito hasta ahora.

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En otro vídeo se puede ver la desorientación de un pasajero con el torso desnudo, no se sabe si ha salido del vagón o intenta ayudar desde fuera. Otra imagen que sigue sobrecogiendo es la de la cabeza del AVE incrustada en el vagón de cola de Iryo. El fuselaje rojo por encima de una V que se intuye.

La brutalidad del accidente, en imágenes

La brutal imagen de uno de los raíles traspasando uno de los vagones es también sobrecogedora y refleja la brutalidad del choque. En mitad de las vías se detuvo otro tren de Renfe a solo 500 metros del lugar del siniestro.

Varios pasajeros acudieron a ayudar a las víctimas y tras cuatro horas de espera fueron evacuados en autobús, viendo a lo lejos los dos trenes siniestrados y dando gracias de la inmensa suerte que tuvieron.