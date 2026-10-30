Claudia Barraso 30 OCT 2026 - 22:23h.

El arquitecto solía viajar hasta Málaga por motivos de trabajo y regresaba en el tren accidentado en Urda

Última hora del accidente de trenes en Urda: concluyen los trabajos de rescate de la tercera jornada hasta mañana

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El accidente de trenes en Urda ha dejado, hasta ahora, 69 víctimas mortales y el Instituto de Medicina Legal de Toledo comienza a identificar a los primeros fallecidos. Uno de ellos es Juan Ignacio López Espinosa, un vecino de A Coruña.

Hasta ahora, su familia estaba tratando de dar con él y pedían la colaboración de cualquiera que pudiese tener información sobre él. Pero a última hora de esta tarde se confirmaba lo peor: falleció en la colisión entre los dos trenes. Regresaba a la ciudad gallega de uno de los muchos viajes que hacía por trabajo entre Málaga y Galicia. Según ha confirmado el medio ‘La Voz de Galicia’, viajaba en el asiento 17 D, en el vagón siete del AVE que alcanzó el Iryo.

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Cuando su familia se enteró de lo ocurrido en Urda no dudaron en desplazarse hasta allí rápidamente temiéndose lo peor al ver que Juan Ignacio no daba señales de vida. Desde entonces, han permanecido allí a la espera de poder recibir buenas noticias y de que encontrasen al gallego entre las personas que tuvieron que ser evacuadas heridas de gravedad.

Viajaba con frecuencia a Málaga

Juan Ignacio, era graduado de arquitectura en Madrid y llegó a ser director territorial de la zona noroeste de España de una constructora durante una década, antes de cambiar de trabajo al que le requería con bastante frecuencia en Málaga y por el que solía coger ese tren, como confirma el mismo medio.

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Desde primera hora de este viernes las autoridades han estado desplegados en el lugar del accidente cuatro guías caninos con cuatro perros para volver a peinar la zona cero del siniestro, después de que el jueves la unidad cinológica ya recorriera el lugar.

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Los próximos trabajos en la zona del siniestro

El objetivo, tal y como ha explicado esta mañana a los medios de comunicación la portavoz de la Guardia Civil, Teresa Albacete, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Urda, es "cerciorarse de que en la zona del accidente, en los vagones, no queda nadie".

También este viernes han vuelto a la zona del siniestro la unidad de criminalística y de Policía Judicial para continuar reuniendo pruebas y datos para la investigación judicial. Por el momento, el número de fallecidos como consecuencia de este accidente ferroviario se mantiene en 69 y ya se han realizado 65 autopsias y se han notificado a las familias 12 identificaciones.