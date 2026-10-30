Las salidas de Madrid y las entradas a Barcelona registran retenciones con motivo del puente del Día de Todos los Santos

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Las salidas de Madrid y las entradas a Barcelona registran retenciones con motivo del puente del Día de Todos los Santos en una jornada en la que numerosos accidentes están complicando la circulación en diferentes puntos del país como Zaragoza, donde está cortada la AP-2.

A las tres de esta tarde ha arrancado la operación especial de Tráfico para velar por la seguridad de los más de 5,3 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera previstos y también los trayectos cortos que se esperan por las visitas a los cementerios.

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En Madrid se registran retenciones en las salidas de la capital por la A-3, en Rivas; A-4, en Pinto; A-5, en Arroyomolinos; y M-607, en Tres Cantos, al igual que en la entrada a Barcelona, por la C-17 en Granollers y la C-33 Y C-58, en Montcada. En Zaragoza, un accidente ha obligado a cortar la AP-2, a la altura de La Almolda en sentido Barcelona, y otro alcance también dificulta la A-2 a la altura de Morata de Jalón, en dirección a Calatayud.

Las zonas más complicadas desde Madrid

Dos siniestros en Madrid, en la A-1 a la altura del Circuito del Jarama, y en la A-42 en Casarrubuelos generan tráfico lento en ambos sentidos, al igual que los registrados en Álava, en la A-,1 en Vitoria-Gasteiz en sentido Donostia y en Guadalajara, en la A-2, en Valdenoches hacia Zaragoza.

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También se registran problemas de tráfico a consecuencia de varios accidentes en Valencia, en la entrada por la CV-35, en La Iliana; y en la V-31, en Alfafar; y en la A-7, en Bétera, en dirección a Castellón de la Plana. En Andalucía los siniestros complican la circulación en Córdoba, en la A-4, a la altura del Nuevo Arcángel en dirección Sevilla, así como en la capital hispalense, en la AP-4, a la altura de El Cuervo.

El dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) finalizará la medianoche del domingo, 1 de noviembre, en las comunidades donde el lunes es laborable, mientras que se prolongará hasta la medianoche del día 2 en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, en las que esa jornada es festiva.