Las máximas bajarán en la mayor parte de la Península y Canarias y lloverá en el norte peninsular

Vuelve el calor: las temperaturas alcanzarán valores superiores a los habituales con hasta 30 grados en algunos puntos

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Las temperaturas máximas bajarán este martes en la mayor parte de la Península y Canarias, de forma notable en regiones de Galicia y Asturias así como localmente en zonas del suroeste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, el paso de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles en Galicia, que a lo largo del día se extenderán de oeste a este al área cantábrica y Pirineo. Durante la semana predominará la estabilidad. Sin embargo, el domingo es probable que haya un cambio meteorológico cuando un bloqueo anticiclónico en las islas británicas traiga lluvias a España.

Según Samuel Biener, meteorólogo de Meteored consultado por '20 Minutos', la próxima semana se podría formar una nueva DANA en la Península. "A partir de este fin de semana la circulación atmosférica va a dar un vuelco en Europa", explica el portavoz. "Eso unido a los vientos de levante puede dar lugar a precipitaciones sobre todo en la vertiente mediterránea" que podría afectar al Puente de Todos los Santos, detalla Biener al medio de comunicación anteriormente citado.

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¿Qué ocurrirá en las próximas horas?

Por su parte, desde la AEMET se ha señalado que continuará en la próximas horas la situación de estabilidad en casi toda la Península y Baleares. De esta manera, la meteorología estará dominada por las altas presiones, con un predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Eso sí, se darán intervalos de nubosidad baja matinal en litorales y depresiones del nordeste peninsular así como de forma aislada del sureste. Esta nubosidad podría dejar brumas y nieblas matinales, aunque tendrían tendencia a despejar.

El miércoles volverá a predominar la estabilidad con lluvias en el extremo norte que irán a menos; Sin embargo, la llegada de vientos del nordeste y del este, que en el área mediterránea aportan humedad, dejarán chubascos en Cataluña, las Baleares, sur de la Comunidad Valenciana y zonas de la Región de Murcia.

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Las temperaturas serán este día más bajas en la fachada mediterránea peninsular y en Baleares, y por el contrario, más altas en Galicia y Andalucía; Sevilla, por ejemplo, rondará los 30 grados, mientras que la mayor parte del interior se alcanzarán o superarán 20 grados, tras haber bajado de 10 grados en la madrugada.

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El jueves no se esperan grandes cambios. Continuarán los vientos húmedos del este, que podrán dejar algunas lluvias en la fachada mediterránea, mientras que también podrían registrarse chubascos en el sur de Andalucía y en las islas Canarias más montañosas. Las temperaturas se mantendrán en general sin grandes variaciones, aunque subirán en el Cantábrico, donde Bilbao podría alcanzar los 25 grados.

Viernes y sábado

El viernes y el sábado serán jornadas similares con lluvias débiles en el área mediterránea y poco nubosos en el resto, salvo alguna nubosidad en el Cantábrico por el paso de un frente por allí que rebajará los valores y sin grandes cambios en el resto, suave las diurnas y normales las nocturnas.