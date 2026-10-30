El Puente de Todos los Santos mira con miedo a los trenes y con susto los precios de los aviones.

Última hora del accidente de trenes en Urda: concluyen los trabajos de rescate de la tercera jornada hasta mañana

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El Puente de Todos los Santos mira con miedo a los trenes y con susto los precios de los aviones. Pese a todo, en Madrid Sevilla o Málaga los aeropuertos se ven llenos. Muchas dudas para salir o no aunque al final muchos no han podido resistirse al descanso. Las colas son horribles, hay overbooking, caos. Pero no importa. En estos casos, el ingenio humano para salvar las vacaciones va siempre varios kilómetros por delante. Al final se encuentra el vuelo esperado o se busca el blablacar.

Lo que no han querido muchos es viajar en avión. "He estado viendo la televisión horrorizado y me metí a coger un avión". Por el caos y por el miedo, son muchos los que han elegido compartir coche como Gema. "Yo ahora mismo no me monto un tren por nada del mundo la verdad", confiesa.

"He tenido que coger dos blablacar porque la verdad el tren no inspira ahora mucha confianza", dice otra ciudadana. "La verdad es que después de los últimos acontecimientos el tren no da mucha seguridad", confirma otro.

En Atocha hay menos viajeros de lo habitual en estas fechas, en cambio las estaciones de autobús están rebosar esta es la de Sevilla. Tanto que han tenido que duplicar horarios en todos los servicios. Una operación salida con el doble de autobuses que superará seguro los más de 5 millones de desplacimientos previstos por la DGT en las carreteras españolas.