La llegada del horario de invierno reduce las horas de luz y aumenta los riesgos al volante, por lo que la DGT recomienda revisar las luces, descansar cada dos horas y extremar las precauciones para evitar accidentes de tráfico

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El puente de Todos los Santos llega en una época del año en la que los conductores deben prestar especial atención a la carretera. La reducción de las horas de luz, la conducción nocturna y el cansancio pueden aumentar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico. Por eso, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda la importancia de preparar el vehículo antes de viajar y mantener la atención durante todo el trayecto.

Según la previsión semanal publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera un tiempo estable y con precipitaciones escasas en buena parte de España hasta el lunes 2 de noviembre. No obstante, la previsión puede variar y conviene consultar las actualizaciones antes de iniciar el viaje.

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Los consejos de la DGT para evitar accidentes durante el puente

Antes de emprender un desplazamiento largo, es fundamental comprobar que el vehículo se encuentra en buenas condiciones. La DGT recomienda revisar los principales elementos de seguridad, especialmente el alumbrado, los frenos, los neumáticos y los limpiaparabrisas.

Las luces permiten ver la carretera y, al mismo tiempo, que el resto de usuarios detecte nuestra presencia. Por ello, es importante comprobar que funcionan correctamente y que los faros están limpios y bien regulados. También es recomendable revisar el parabrisas, los limpiaparabrisas y la batería antes de iniciar un trayecto largo. En los vehículos equipados con sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), conviene comprobar que los sensores están limpios y funcionan correctamente.

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Los neumáticos son otro elemento esencial para la seguridad. Es necesario revisar la presión, el desgaste y el estado general de las ruedas. La profundidad mínima legal del dibujo es de 1,6 milímetros, aunque es aconsejable sustituir los neumáticos antes de alcanzar ese límite si presentan un desgaste importante.

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Atención al cambio de hora porque aumenta el riesgo al conducir de noche

El pasado domingo 25 de octubre se produjo el cambio al horario de invierno, una modificación que hace que anochezca antes y que muchos conductores circulen durante más tiempo en condiciones de oscuridad. La DGT aconseja encender las luces cuando disminuya la luminosidad y adaptar la velocidad para mantener una visibilidad suficiente. Durante la noche, el campo de visión se reduce y la distancia que iluminan los faros puede ser inferior a la necesaria para detener el vehículo ante un imprevisto.

Si otro coche deslumbra al conductor, conviene dirigir la mirada hacia la derecha de la calzada y utilizar como referencia la línea del borde para mantener la trayectoria. Asimismo, es importante mantener limpio el parabrisas y evitar la acumulación de vaho en los cristales.

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La atención también debe centrarse en los usuarios más vulnerables, como peatones, ciclistas y motoristas, que pueden resultar más difíciles de detectar cuando hay poca luz. Por ello, es fundamental conducir con precaución y mantener una distancia de seguridad adecuada (mínimo 2 o 3 segundos con el vehículo de delante).

Cómo evitar los accidentes provocados por la somnolencia

El cansancio es uno de los principales riesgos al volante durante los desplazamientos largos. Según la DGT, la somnolencia está presente en entre el 15 y el 30% de los accidentes de tráfico en España. Sus efectos no se limitan a la noche, ya que también puede provocar siniestros durante el día.

Para prevenirla, Tráfico recomienda mantener unos hábitos de descanso adecuados y evitar conducir después de dormir pocas horas. Además, aconseja detenerse cada dos horas o cada 200 kilómetros y realizar pausas de al menos 20 o 30 minutos. Si aparecen síntomas de fatiga, es necesario parar antes.

Debes saber que las franjas horarias más peligrosas para sufrir somnolencia son entre las 03:00 y las 05:00 de la madrugada y entre las 14:00 y las 16:00 de la tarde. Por eso, siempre que sea posible, conviene evitar conducir durante esos periodos si no se ha descansado correctamente.

Si aparece sueño al volante, la opción más segura es detenerse en un lugar adecuado y dormir entre 20 y 30 minutos antes de continuar. Abrir la ventanilla, subir el volumen de la música o tomar café no sustituyen al descanso. También es recomendable evitar las comidas copiosas y el consumo de alcohol antes de conducir, así como ventilar el interior del vehículo.

Consultar el estado del tráfico antes de salir

La planificación es otro de los aspectos que ayudan a prevenir accidentes durante el puente de Todos los Santos. Antes de viajar, conviene consultar el estado de las carreteras, comprobar posibles incidencias y elegir la ruta más adecuada para evitar retrasos e imprevistos.

La DGT ofrece información actualizada a través de su web oficial, el teléfono 011, sus perfiles en redes sociales y los boletines de tráfico difundidos por las emisoras de radio. También es aconsejable consultar la previsión de la AEMET antes de emprender el viaje.