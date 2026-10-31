Los centros hospitalarios de la región se ha atendido a personas de nueve nacionalidades

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UrdaEl presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este sábado que las 34 personas que siguen ingresadas en hospitales de la región tras el accidente ferroviario de Urda, 15 de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), "evolucionan razonablemente bien".

En declaraciones a los medios, antes de asistir a la misa en recuerdo de los fallecidos que se ha celebrado en la parroquia de Urda, ha comentado que en los centros hospitalarios de la región se ha atendido a personas de nueve nacionalidades, de las 27 distintas que había en los trenes.

Page valora la "inmensa solidaridad" ciudadana

El número de fallecidos confirmado sigue estando en 69, según los datos que ofrece la autoridad judicial, tal y como ha declarado García-Page, quien ha precisado que el procedimiento de identificación "es enormemente estricto, con dobles pruebas de verificación".

También ha explicado que el Gobierno regional está en contacto con la autoridad judicial para habilitar iluminación a lo largo de la tarde-noche de este sábado, si ello fuera necesario, para que puedan seguir adelante con los trabajos de búsqueda y de datos periciales en la zona del accidente.

Dicho esto, ha valorado la "inmensa solidaridad" ciudadana que se ha evidenciado tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), así como el "estado de ánimo compartido en toda España, en todos sus rincones, independientemente de las ideas de cada cual".

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García-Page ha resaltado "la forma de ser de los españoles, la reacción solidaria a la hora de donar sangre, a la hora de colaborar, a la hora de preocuparse y sobre todo a la hora de demostrar sentimiento".

"Es algo que será así a lo mejor en otros sitios, pero en España es de una manera muy evidente", ha subrayado, para a continuación mostrar su apoyo a todas las familias, con su presencia en el oficio religioso en recuerdo de las víctimas, considerando que en un día como el de hoy todos los españoles "se unan en torno al dolor"