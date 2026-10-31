El joven, que es técnico de Renfe y estudió FP ferroviario en Málaga, iba en el tren AVE, en concreto en el vagón 8

Confirman la muerte de la científica leonesa Tamara González, de 31 años, en el accidente de trenes de Urda

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El joven malagueño David Reina, de 22 años, ha fallecido en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), en el que se vieron implicados dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, según ha confirmado la familia.

Desde el accidente la familia y los amigos se han movilizado para obtener cualquier pista o información que pudiera ayudar a dar con su paradero.

Iba en el vagón 8 del AVE

El joven, que es técnico de Renfe y estudió FP ferroviario en Málaga, iba en el tren AVE, en concreto en el vagón 8, e iba a pasar unos días con su familia.

El siniestro ha dejado un balance provisional de 69 víctimas mortales y más de 200 heridos, en unos convoyes en los que viajaban un total de 538 personas.

El CEU confirma la muerte de su director de Colegios, Carlos Ortiz, en el accidente de Urda

El CEU ha confirmado y lamentado este sábado el fallecimiento de su director de Colegios, Carlos Ortiz, como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) este miércoles, que ha provocado al menos 69 muertes.

"Carlos era una persona muy querida en nuestra institución y su pérdida nos conmueve profundamente", señalan el CEU y la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) en un comunicado en el que expresan su "profundo dolor".

Carlos Ortiz era propagandista de la ACdP, director del Área de Colegios CEU y director del Colegio CEU San Pablo Sanchinarro.