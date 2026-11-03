Aena ha activado el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Región de Murcia por aviso de bomba en un avión

Una amenaza de bomba obliga a aterrizar de emergencia un avión que viajaba de Londres a Sofía

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MurciaAena ha activado el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) a causa de un aviso de bomba en un avión de Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido).

La aeronave ha tomado tierra a las 10.30 horas, momento en el que ha completado su aterrizaje dentro del horario que tenía previsto, según ha confirmado el gestor aeropuerto.

El aviso de bomba

La delegación del Gobierno de la Región de Murcia ha informado posteriormente que los 114 pasajeros y 7 tripulantes ha desembarcado para pasar los correspondientes controles de seguridad por parte de Policía Nacional.

Miembros de los TEDAX de la Guardia Civil procedentes de Alicante procedían a inspeccionar la aeronave para determinar si hubiera algún artefacto en su interior. Además de Guardia Civil y Policía Nacional, se han movilizado efectivos de bomberos y sanitarios del '1-1-2'.

Asimismo, se ha constituido un comité de crisis en el propio aeropuerto.

El siguiente vuelo programado en el AIRM corresponde a una conexión procedente de Gran Canaria, con llegada prevista a las 12.20 horas.