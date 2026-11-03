David Jiménez 03 NOV 2026 - 16:34h.

Los vagones serán trasladados a la Base de Mantenimiento Integral de La Sagra, una de las principales instalaciones de Renfe para la Alta Velocidad

Todo sobre la tragedia ferroviaria de Urda, Toledo

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Tras una última jornada de rastreo en la zona del accidente de Urda, Toledo, la Guardia Civil ha dado por finalizadas las labores de búsqueda de posibles restos biológicos. Cerca de 40 agentes han participado durante toda la mañana en las batidas realizadas junto a las vías, apoyados hasta última hora por la unidad canina.

Operación logística para retirar los vagones

En paralelo también han continuado los trabajos para la retirada de los vagones de los dos trenes siniestrados. Durante toda la jornada se ha sucedido el tránsito de camiones encargados de despejar la zona y retirar la chatarra acumulada tras el accidente. Además, han llegado dos góndolas especializadas que serán las encargadas de trasladar los vagones siniestrados a las instalaciones de Renfe en Villaseca de la Sagra, Toledo.

Una vez retirados de la vía los vagones que permanecían en el lugar y depositados en una zona segura, los trabajos se centran ahora en la compleja operación logística para su transporte. Se trata de vehículos de gran tonelaje y dimensiones que requieren plataformas especiales y cuya movilización se ha visto dificultada por las características del acceso a la zona del accidente.

El destino de los vagones será la Base de Mantenimiento Integral de La Sagra, una de las principales instalaciones de Renfe para el mantenimiento de trenes de alta velocidad. Allí, en un complejo equipado con ocho vías y dedicado a labores de mantenimiento preventivo, correctivo y revisiones programadas, continuarán las labores de análisis e investigación sobre los coches afectados por el siniestro. En las inmediaciones de la base ya aguardan varias grúas preparadas para colaborar en las maniobras necesarias para la entrada de los convoyes.

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Mientras tanto, en Toledo, los pacientes que permanecen ingresados han recibido la visita del teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos. Tras reunirse con algunas de las víctimas, destacó el reconocimiento que estas han trasladado a los equipos que participaron en las labores de rescate. “Me recordaban que no han sentido en ningún momento la soledad, que se han sentido siempre apoyados”, aseguró. Marcos relató además que varios heridos recuerdan “unos guantes metálicos que tendían su mano para rescatarles” y subrayó que las víctimas han querido destacar “no sólo lo que han hecho o lo que hemos hecho, sino el cómo, la humanidad”. A día de hoy, nueve personas continúan ingresadas en la UCI.