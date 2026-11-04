Benjamín lleva ocho meses lejos de su familia, viajó desde Lima a España para conseguir trabajo

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Benjamin es uno de los trabajadores que lo dejó todo en su país para buscar una vida mejor en otro, en este caso, en España. Hizo una entrevista en una empresa que se encarga de captar los mejores trabajadores para diferentes puestos de trabajo y este peruano fue uno de ellos.

Cogió sus cosas y viajó ocho meses después de esa entrevista a España, pero tuvo que dejar lejos lo que más quería, a su familia: “Eso ha sido lo más duro”, cuenta. Casi un año después y ya instalado en el país, dice que todavía se está “acostumbrando al estilo de trabajo aquí, es algo diferente, pero tenemos habilidad para hacerlo”, confiesa.

La patronal de la construcción dice que España necesita incorporar al sector a 700.000 trabajadores. Su vida ha cambiado desde que está en España y ahora trabaja en una empresa de casas prefabricadas, ‘General Casas Cube’. Esta empresa “cuenta con condiciones ventajosas que atrae a mucha gente, aun así, nos cuesta encontrar a trabajadores”, dice su responsable. El anuncio lo pone la fundación ‘Talento’ que buscan a profesionales de sectores vacíos en España.

Proyectos que tratan de atraer empleo

Como él, muchas personas llegan a España desde otros países para encontrar trabajos con los que puedan enviar dinero a su familia. Gracias a fundaciones como la de 'Talento', muchas personas consiguen trabajo y en España se benefician los sectores que no encuentran empleados para desempeñarlo.