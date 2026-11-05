En el 85% de los casos, las cuidadoras de personas dependientes son mujeres

Zoe, la única bebé con una enfermedad ultrarrara que le impide ganar peso: "Es una pequeña guerrera, lleva toda la vida luchando"

Compartir







En el 85% de los casos las personas encargadas de cuidar a familiares dependientes son mujeres y la gran mayoría se encargan del cuidado de sus padres. Se trata de una tarea muy dura a nivel físico y emocional y que en muchos casos desempeñan durante más de ocho años, sin remuneración y muchas veces en soledad. El cuidado de personas mayores o familiares que necesitan ayuda exige un compromiso durante años y la falta de ayudas puede terminar por repercutir también en la salud del cuidador.

Chus Franco lleva casi dos décadas cuidando de José Antonio, su marido, que padece de la enfermedad de parkinson. Desde hace 16 años Chus cuida a tiempo completo de su marido por lo que tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a él: "Ya llevamos juntos 50 años. Se merece que lo cuide también"

María José Tavira también tuvo que dejar de trabajar para dedicarse por completo al cuidado de sus seres queridos. En su caso de su hijo Marc de 10 años, con autismo y un grado alto de dependencia. Como muchas otras personas que se dedican al cuidado de sus familiares, María José no tiene descanso ni vacaciones, no puede enfermar y ha de pagar una escuela privada para que su hijo Marc reciba una educación acorde a sus necesidades. "Yo puedo ejercer muy pocas veces de madre. Hago de terapeuta, logopeda, enfermera y psicóloga", explica María José en relación al cuidado de su hijo Marc.

Henar Román cuida de su madre, Modesta, aunque ella misma tiene un 33% de discapacidad. Antes de dedicarse al cuidado de sus padres, también se hizo cargo de sus abuelos y de tíos solteros que no tenían otro familiar que les cuidase. "Nos inculcaron, o es la cultura, que es una responsabilidad de mujeres", explica Henar sobre una profesión muy poco reconocida todavía y que ejercen principalmente mujeres.

Una excepción es la Francisco Gómez, profesional de atención sanitaria que se encarga del cuidado de personas dependientes. Aunque no es muy habitual que los hombres se dediquen al cuidado profesional de personas dependientes, Francisco explica que "también vemos un cambio donde hombres dependientes, piden hombres para que les cuiden". Sin embargo, más allá de su trabajo remunerado, cuando termina su jornada, Francisco continúa ejerciendo de cuidador con su madre.