Se retiran los dos últimos vagones que quedaban en el lugar del accidente ferroviario en Urda, Toledo

Los vagones que se han retirado de Urda han sido depositados en la base de mantenimiento de AVE de La Sagra, ubicada en Villaseca de la Sagra y propiedad de Renfe

Entregados a sus familias los restos mortales de 66 de los 69 fallecidos en Urda

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La Guardia Civil prevé que las labores para quitar los trenes siniestrados en Urda (Toledo) concluyan este sábado con la retirada de los dos últimos vagones que quedan en la zona del siniestro.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que este viernes las labores han avanzado con varios vagones retirados, que han salido de Urda hacia Villaseca de la Sagra (Toledo).

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Los vagones que se han retirado de Urda han sido depositados en la base de mantenimiento de AVE de La Sagra, ubicada en Villaseca de la Sagra y propiedad de Renfe, que es donde la jueza instructora del caso ha ordenado el traslado y custodia de los trenes siniestrados.

En el lugar permanecen trabajando diversas especialidades de la Guardia Civil, entre ellas la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), la unidad de drones del servicio aéreo, Seguridad Ciudadana, Tráfico, el escuadrón de caballería y Policía Judicial, que, en total, suman unos cuarenta efectivos.

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69 fallecidos y 110 personas atendidas en hospitales

El accidente ferroviario de Urda, en el que el 28 de octubre colisionaron dos trenes de alta velocidad -uno de Renfe y otro de Iryo-, ha causado 69 fallecidos y 110 personas tuvieron que ser atendidas en hospitales de Castilla-La Mancha por heridas de diversa consideración.

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Once personas siguen ingresadas en centros de Castilla-La Mancha

Once personas permanecen ingresadas a primera hora de este sábado en hospitales del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre, de las cuales dos están en la UCI en el Hospital de Toledo.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que en las últimas horas han recibido el alta tres personas que se encontraban en el Hospital de Toledo, mientras que una que estaba en el Hospital de Ciudad Real ha sido trasladada a un hospital en Madrid.

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Desde que se produjo el accidente ferroviario de Urda, el 28 de octubre, en el que fallecieron 69 personas, de las 110 personas que fueron hospitalizadas inicialmente en seis hospitales de Castilla-La Mancha, 99 ya han recibido el alta.

De los once ingresados por este siniestro, seis están en el Hospital Universitario de Toledo, dos de ellos en la UCI y cuatro en cama convencional.

Además, en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una persona sigue hospitalizada; en el Hospital de Ciudad Real, tres permanecen hospitalizados en cama convencional; y una persona continúa en el Hospital de Albacete, también en cama convencional.

Por otro lado, los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ya han sido entregados a sus familias y siguen los procedimientos consulares para posibilitar la entrega a las familias de los tres fallecidos que permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, según la última información del Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro.

El balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad y de ellas 54 son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros.