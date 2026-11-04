La Guardia Civil ha escoltado el traslado de los vagones implicados en el accidente de Urda a Villaseca de la Sagra

Un total de 65 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda ya han sido entregadas a sus familiares

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Este pasado martes la Guardia Civil finalizaba la búsqueda de restos biológicos en el lugar del accidente ferroviario que tuvo lugar el pasado miércoles en la localidad toledana de Urda. Esta búsqueda ha concluido tras una última batida por la zona llevada a cabo por dos guías caninos.

Tras ello, en la zona 0 han comenzado a retirar los vagones de los trenes implicados en el accidente. Salían siendo remolcados y escoltados por la Guardia Civil, tapados bajo lonas que no dejaban ver cómo quedaron la máquina tras la trágica colisión por la que 69 personas han perdido la vida hace tan solo una semana.

Los vagones han sido trasladados a un centro logístico de Renfe en Villaseca de la Sagra, en Toledo. Una vez allí, se quedarán bajo custodia judicial.

La identidad de los fallecidos

Un total de 65 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) han sido entregadas ya a sus familiares. El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, según ha informado el Centro de Integración de Datos (CID) en nota de prensa.

Finalizadas el pasado lunes las labores de identificación en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, de las 69 identificaciones realizadas corresponden a 54 personas fallecidas de nacionalidad española, y 15 personas fallecidas corresponden a ciudadanos extranjeros (1 de nacionalidad argentina, 2 de nacionalidad australiana, 1 de nacionalidad canadiense, 1 de nacionalidad checa, 4 de nacionalidad estadounidense, 1 de nacionalidad francesa, 2 de nacionalidad japonesa, 1 de nacionalidad mexicana, 1 de nacionalidad portuguesa y 1 de nacionalidad tunecina).

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Las personas fallecidas en el siniestro ferroviario son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad. Son datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples. Este Centro es el único facultado por el Real Decreto 32/2009 para facilitar públicamente a los medios cifras oficiales, una vez contrastadas.