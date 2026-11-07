Manuel Pimentel Granada, 07 NOV 2026 - 10:34h.

La profesional tuvo que reincorporarse a su puesto de trabajo tra superar un cáncer a pesar de las importantes secuelas que arrastraba a raíz de la enfermedad

La Justicia anula el alta médica de la paciente, que seguía bajo revisiones y tratamientos relacionados con el proceso oncológico

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Superar el cáncer no implica necesariamente una recuperación completa. Esto es lo que ha vivido una enfermera de Granada, quien a pesar de haber completado su tratamiento contra el cáncer, todavía continúa arrastrando importantes secuelas de salud que afectan a su funcionamiento normal en el trabajo.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que siguiera de baja médica, viéndose obligada a reincorporarse a su puesto de trabajo. Ahora, la Justicia ha anulado el alta médica que se le había impuesto y repone su situación de incapacidad temporal desde el 1 de abril de 2026, con todos los efectos legales correspondientes, según ha informado el Sindicato de Enfermería SATSE en una nota de prensa.

La sentencia, que ya es firme, ha dado la razón a la profesional sanitaria tras la demanda que presentó y establece que su incapacidad temporal debe mantenerse desde el 1 de abril de 2026, con todos los efectos legales correspondientes.

La trabajadora seguía bajo tratamiento

Para el Sindicato de Enfermería, la resolución judicial adquiere una especial relevancia al tratarse de un tipo de procedimiento en el que no son frecuentes los fallos favorables al trabajador. El magistrado considera que no es suficiente con valorar la evolución del cáncer que padecía la enfermera para decidir si estaba en condiciones de volver a incorporarse a su puesto de trabajo.

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La mujer continuaba sometida a seguimiento médico y tratamientos relacionados con su proceso oncológico, valorando igualmente las secuelas persistentes y las restricciones funcionales que afectaban a su capacidad para desarrollar con normalidad una actividad asistencial que exige un importante componente físico y una atención continuada a los pacientes.

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Así, la sentencia señala que estas circunstancias no se valoraron adecuadamente antes de concederle el alta. Además, pone el foco en las características del trabajo de enfermería, que exige un importante esfuerzo físico, especialmente en la atención directa y continuada a los pacientes. Unas condiciones que, según el fallo, debían haberse tenido en cuenta antes de ordenar su reincorporación.

El sindicato pide extremar el rigor

Desde el sindicato señala de que dar el alta antes de una recuperación efectiva no solo pone en riesgo la salud del trabajador. También afecta a la organización de los servicios sanitarios y a la seguridad con la que se atiende a los pacientes.

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De hecho, señalan que las reincorporaciones prematuras pueden derivar en una nueva incapacidad temporal, alargando la situación y complicando aún más un proceso de recuperación que necesitaba otro ritmo y un seguimiento adecuado.

Por ello, SATSE Granada reclama a la Inspección Médica que extreme el rigor en la evaluación de los procesos de incapacidad temporal, especialmente en aquellos casos en los que persisten secuelas o limitaciones funcionales relevantes, como en este caso, en el que la afectada tuvo que reincorporarse temporalmente a su puesto de trabajo antes de tiempo.