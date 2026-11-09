Los intoxicados son dos mujeres de 52 y 59 años y dos menores de edad, un niño de nueve años y una niña de seis

Los cuatro intoxicados por hacer la barbacoa en el salón de su casa han sido trasladados al Hospital de Guadalajara

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GuadalajaraCuatro personas, dos de ellas menores de edad, han resultado afectadas por inhalación de monóxido de carbono tras hacer una barbacoa en el salón de su vivienda, en la localidad guadalajareña de Espinosa de Henares.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ha ocurrido a las 3:39 horas de este lunes en una vivienda del Camino de Montarrón de Espinosa de Henares, cuando cuatro personas de una misma familia han sufrido una intoxicación por monóxido de carbono tras hacer una barbacoa en el salón de la casa.

Trasladados al Hospital de Guadalajara

Los intoxicados son dos mujeres de 52 y 59 años, que han sido trasladadas al Hospital de Guadalajara en una ambulancia de soporte vital, y dos menores de edad, un niño de nueve años y una niña de seis, que han sido derivados al mismo hospital en una UVI.

Al lugar del suceso también ha acudido un médico de urgencias.