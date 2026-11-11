Una profesora ha compartido el acoso que ha recibido en las 'cuentas curis' de sus alumnos de un instituto de A Coruña

Un psicólogo advierte sobre las cuentas curis virales: "Pueden generar ciberacoso"

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A CoruñaEn las últimas semanas, las redes sociales de los adolescentes se han llenado de un nuevo reto vira que ha despertado la preocupación entre profesores, padres, centros educativos y expertos. Esta nueva dinámica llamada 'cuentas curis' y seguida por muchos estudiantes de colegios e institutos consiste en crean perfiles anónimos en redes sociales en las que los adolescentes recrean situaciones que hayan pasado en sus centros educativos a través de la Inteligencia Artificial.

Estas 'cuentas curis' suelen utilizar el nombre, las siglas o imágenes de un instituto o colegio y publicar contenidos sobre la vida escolar. Sin embargo, los expertos y los agentes de la Policía Nacional han advertido sobre el peligro de esta nueva dinámica al rozar y poder provocar situaciones de acoso escolar y de bullying.

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La pesadilla de una profesora por el acoso recibido en las 'cuentas curis' de sus alumnos

Un ejemplo del peligro de estas cuentas curis ha sido el que ha ocurrido en un instituto de la provincia de A Coruña recogido por el medio de comunicación 'Faro de Vigo'. Según ha podido conocer este periódico gallego, en este centro educativo una profesora ha tenido que denunciar a la Policía el acoso que sufre por parte de algunos de sus alumnos a través de estas 'cuentas curis'.

Todo comenzó el pasado mes de octubre cuando se compartieron en redes sociales algunas publicaciones en las que se incluían caricaturas creadas con Inteligencia Artificial cargadas de burlas y acusaciones de maltrato hacia sus alumnos.

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Los ataques comenzaron con una imagen manipulada de la profesora, que ha preferido mantener su identidad bajo anonimato, en la que aparecía acompañada de comentarios ofensivos. Posteriormente, se difundieron montajes con supuestas denuncias por humillaciones y acoso escolar a sus alumnos. El acoso de estas 'cuentas curis' también salpicó a varios alumnos del centro, algunos de ellos aparecieron en imágenes ofensivas y montajes con contenido sexual.

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Fue una de las alumnas la que alertó a la profesora sobre lo sucedido, mientras que la madre de otra menor decidió acudir a la Policía y denunciar estas publicaciones. Según recoge el medio gallego, el pasado viernes 6 de noviembre, la profesora volvió a ser objeto de insinuaciones sobre un supuesto trato de favor hacia los alumnos varones, algo que la profesora ha querido negar de forma tajante.

Debido a estas últimas publicaciones, la profesora se ha visto obligada a presentar una denuncia ante la Policía. Según explica 'Faro de Vigo', la mujer reclama ahora medidas más contundentes para frenar este tipo de comportamientos por parte de los alumnos y proteger así al profesorado que se convierte en burla habitual por parte de estas 'cuentas curis'. La profesora considera que, si no existen consecuencias claras para quienes participan en estas publicaciones, los ataques seguirán repitiéndose.

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Publicaciones que humillan o vejan a alumnado y profesorado

La Policía ha alertado del peligro de estas cuentas y de este contenido creado a través de Inteligencia Artificial con el que se recrean o se frivoliza con situaciones reales o ficticias ocurridas en los centros escolares. Parte de ellos puede tener un carácter humorístico y respetuoso, pero la actuación policial se centra en las publicaciones que humillan o vejan a alumnado y profesorado, incluso cuando se emplean caricaturas, apodos o referencias que permiten reconocer a la persona afectada sin mostrar su nombre completo.

Las instrucciones remitidas desde el Departamento de Educación a la comunidad educativa establecen que la dirección del centro escolar debe documentar las publicaciones y custodiar las pruebas de forma segura, con acceso restringido para evitar su difusión. Los hechos deben comunicarse con carácter urgente al Gabinete del Departamento y a la Inspección de Educación del Servicio Provincial correspondiente.

La comunicación institucional del centro no sustituye a la denuncia individual que resulte necesaria en cada caso, sin que ello impida realizar las comprobaciones y medidas de protección que procedan. En paralelo, los centros deben reportar las cuentas y publicaciones lesivas mediante las herramientas de las plataformas y atender de forma individualizada y confidencial a las personas afectadas y a sus familias.

Hay que destacar que el ciberacoso puede causar graves perjuicios en la salud mental de los menores, con ansiedad, síntomas depresivos, pérdida de autoestima o aislamiento, además de afectar a su rendimiento escolar. La difusión de las publicaciones puede prolongar el hostigamiento más allá del horario lectivo.

El profesorado también puede sufrir consecuencias derivadas las difamaciones, humillaciones y hostigamiento en redes sociales, con repercusiones en el desarrollo de su labor docente. En la actualidad, tienen reconocida la condición de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones docentes, por lo que es necesario preservar el respeto a los profesores y la convivencia, tanto en las aulas como en las redes sociales.

Procedimiento

La Policía Nacional recuerda que los hechos delictivos cometidos por menores también pueden generar la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados. En los procedimientos regulados por la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, se prevé que sus padres, tutores, acogedores o guardadores respondan solidariamente con ellos, en los términos establecidos legalmente.

Por ello, se hace un llamamiento a las familias para que acompañen y supervisen el uso de los dispositivos y las redes sociales. La entrega de un primer teléfono debe atender a la madurez y responsabilidad del menor e ir acompañada de normas de uso, ajustes de privacidad y explicaciones claras sobre el respeto a los demás y las consecuencias de publicar o difundir contenidos humillantes.

Las herramientas de control parental pueden ayudar a esta supervisión y deben acompañarse de diálogo con los menores. Desde la Policía Nacional se recomiendas que padres o tutores acuerden con sus hijos un contrato familiar por escrito que establezca horarios y límites de sus del teléfono móvil, las aplicaciones permitidas y normas sobre privacidad y respeto a los demás. Este acuerdo debe adaptarse a la edad y madurez del menor.

También se recomienda guardar capturas en las que puedan apreciarse el contenido, la fecha y el perfil de origen, además del nombre de usuario y los enlaces a la cuenta y a las publicaciones. Debe evitarse reenviar ese material salvo cuando sea necesario para comunicar los hechos o aportar pruebas.

Una vez conservada la información, se deben reportar las publicaciones y bloquear a quienes estén hostigando a la persona afectada. Los menores deben pedir ayuda a un adulto de confianza y al centro educativo. Los docentes afectados y las familias pueden acudir a la Policía Nacional para denunciar los hechos y aportar la documentación disponible.