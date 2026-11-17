Una boda en Gijón acabó con cinco vehículos retirados por no contar con seguro de coche y de ITV

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GijónLa localidad de asturiana de Gijón se ha convertido en noticia al conocerse cómo acabó una boda celebrada en el municipio.

Con una intervención policial, varias multas y vehículos retirados por la grúa, los novios de esta celebración finalizaron lo que tenía que ser uno de los días más felices en su vida. Los hechos ocurrieron en Vega-La Camocha, en Gijón, donde los invitados llevaban celebrando el enlace desde el día anterior.

La intervención policial

Según informa 'El Comercio', alrededor de las siete de la mañana uno de los asistentes llamó a la Policía Local para solicitar su presencia en el restaurante. El motivo era que otro invitado le había quitado las llaves de su vehículo. Sin embargo, cuando los agentes acudieron al lugar y comprobaron la matrícula del coche, descubrieron que no contaba con el seguro obligatorio para conducir.

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Además, otros cuatro familiares del afectado también fueron denunciados por los agentes de la Policía al comprobar que sus furgonetas y turismos circulaban sin seguro y, además, sin la ITV en vigor.

Como consecuencia, los cinco vehículos fueron inmovilizados y trasladados al depósito municipal de la grúa en Tremañes. La intervención policial provocó las protestas de varios invitados ya que no denunciaban que no podían regresar a sus casas como tenían planeado.

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Pese al incidente, la celebración continuó y, como recogen desde 'El Comercio', la mayoría de los asistentes siguió disfrutando de la fiesta hasta bien entrada la tarde del viernes. Una boda que se prolongó durante casi 24 horas y que terminó dejando como recuerdo varias multas, los vehículos de los invitados retirados y una visita pendiente al depósito municipal para poder retirarlos.

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Cepos en Gijón

Precisamente, la localidad asturiana fue noticia en el mes de marzo cuando el Ayuntamiento de Gijón comenzó a colocar cepos en los vehículos denunciados por estacionamiento indebido que no se puede llevar la grúa, bien por exceso de peso o bien por imposibilidad de engancharlo.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, había vehículos, especialmente los modelos nuevos eléctricos, que debido al peso dificultaba su retirada por parte de la grúa municipal.

¿Cómo funciona el sistema?

Con este nuevo sistema, quedan inmovilizados, si bien la tarifa para poder desbloquearlos es la misma que la del servicio de la grúa.

Los cepos se colocan siempre por el lado de la calzada y tanto para su colocación como para su retirada es necesaria la presencia policial.